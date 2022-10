Schaatsbond zit op droog zaad: alleen geld om Bart Swings naar WB-manches te sturen

De KBSF is naarstig op zoek naar sponsors. Zoals het er nu uitziet, kan de KBSF alleen Bart Swings afvaardigen naar de wereldbekerwedstrijden op de langebaan. De 1e wedstrijd is voorzien in het Noorse Stavanger, van 11 tot en met 13 november.

"Ik lig er wakker van", zegt KBSF-voorzitter Corné Lepoeter. De steun van Sport Vlaanderen schiet tekort om meer schaatsers af te vaardigen. Normaal zou België ook Sandrine Tas en Mathias Vosté naar de openingswedstrijd van het internationale seizoen sturen. Een aantal andere schaatsers komt ook in aanmerking.



"Zeker nu de prestaties in de lift zitten, is dat heel vervelend", aldus de KBSF-voorzitter. "Nu kunnen ze alleen rijden als ze dat zelf betalen."

Tas en Vosté maken dit seizoen geen deel uit van een commerciële ploeg en hebben in de voorbereidingen op het seizoen al veel kosten gemaakt. Lepoeter noemt de situatie nijpend. "Het is werkelijk een groot probleem."