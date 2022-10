Ex-wielrenster Annelies Dom zet lijnen uit bij Vlaamse Schaats Unie: "Zorgen om opvolger van Swings"

"Ik wilde in het stressvolle, prestatiegerichte wereldje van de topsport blijven", vertelt Annelies Dom (36) over haar nieuwe functie.

"Ik kom niet uit het schaatsen, maar uit het wielrennen. Dus ik heb bitter weinig affiniteit met de sport. Met kunstschaatsen, korte baan, lange baan en shorttrack leid ik best een uitgebreid gamma."



Toch is Dom niet helemaal een rookie in de schaatswereld. Ad interim rolde ze in haar functie de afgelopen maanden. "Binnen de federatie hebben experten me meegenomen in het verhaal. Ik ben nog steeds niet dé schaatsexpert, maar dat is niet nodig", vindt ze.

"Een coach ben ik niet, naar het potentieel van sporters kijken, is mijn taak. Ik wil een people manager zijn die luistert naar de atleten. Ik neem hun bezorgdheden mee en schrijf die uit in een plan. In mijn ervaringsrugzak zit een carrière als topsporter, dus ik weet hoe zo'n pad verloopt."