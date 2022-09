Bart Swings trekt met positieve vibe het ijs op: "Vleugels en motivatie na Berlijn"

Zaterdag was Bart Swings voor de zoveelste keer heer en meester in Berlijn. Hij beëindigde zijn skeelerseizoen dus met een uitroepteken.

"Ik heb er enorm van genoten", vertelt Swings over de voorbije maanden. "Door de Spelen lag de focus vorig jaar meer op het ijs en door covid waren er ook weinig skeelercompetities."

"Ik keek uit naar de vele wedstrijden, maar in het begin van het seizoen liep het even mis door een liesscheur."

"Ik kon me wel goed voorbereiden op de Wereldspelen deze zomer en de resultaten waren beter dan verwacht met 4 keer goud."

"Het was een topseizoen en ik kan nu zeker stoppen op een hoogtepunt. Berlijn is de mooiste marathon in onze sport en die 8e zege geeft me vleugels en motivatie."