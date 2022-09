Nummer 8! Bart Swings triomfeert alweer in skeelermarathon van Berlijn

Bij 16 graden en af en toe zonneschijn waren de omstandigheden in Berlijn gunstig. Halfweg hadden Swings en de Duitser Felix Rijhnen al afstand genomen van het peloton.

In het tweede deel schudde Swings ook zijn metgezel af. Solo kwam hij voorbij de Brandenburger Tor en over de eindstreep. Met een tijd van 56 minuten en 45 seconden deed hij nog 4 seconden af van zijn recordtijd uit 2015.

Rijhnen werd 2e op 54 seconden. Jason Suttels, de tweede Belg in Berlijn, won de sprint van het peloton en kaapte het brons weg.

Bij de vrouwen was de eerste plaats voor Martine Dupuy uit Frankrijk, Fran Vanhoutte eindigde als zesde. Sandrine Tas, die al drie keer de klassieker won, stond niet aan de start.



Met zijn 8e triomf in Berlijn sluit Swings zijn zomerseizoen af. Begin augustus had hij in Heerenveen alweer zijn schaatsen aangetrokken. Tas begon in juli al te trainen op ijs, ze nam vrijdag al deel aan de massastart in Leeuwarden.