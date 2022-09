Transfers regelde hij ooit vanuit de cel: Anderlecht treft straks schandaalvoorzitter van FCSB

De Anderlecht-delegatie is straks maar beter op zijn hoede. Bij FCSB - het voormalige Steaua Boekarest - loopt een van de meest veelbesproken voorzitters uit het voetbalwereldje rond. Gigi Becali haalde meer dan eens de spotlights door schandalen, anderen te schofferen of voor sensatie te zorgen.

Je bent rijk en je wil wat. In het geval van Gigi Becali - 700 miljoen euro gecasht door schimmige deals met het Roemeense leger - was dat zoals vele anderen een voetbalclub. Het oog van de zakenmagnaat viel op FCSB, het voormalige Steaua Boekarest. Een gevallen grootmacht die ooit samen met Anderlecht streed om de allerhoogste internationale prijzen. Becali, die het bij de club voor het zeggen kreeg in 2003, wou die tijden doen herleven. En had daar veel voor over, bewijst een anekdote uit 2008. Met een koffer vol cash geld - 1,7 miljoen euro - wordt hij aan het stadion gearresteerd. Als hem gevraagd wordt waarom hij zoveel cash op zak heeft, antwoordt hij doodleuk: ”Ik ga snoep kopen." Het geld diende eigenlijk om spelers van de tegenpartij te ontmoedigen en officials op het "juiste" spoor te zetten. Het is trouwens een rode draad in het leven van Becali om op straat cash geld aan mensen uit te delen. Verfoeilijk volgens de ene, barmhartig volgens de andere.

Becali deelt op straat geld uit

Cameragek

Soit, zoals de meeste voorzitters heeft Becali in het begin goede intenties voor de ontwikkeling van de club. De vastgoedmagnaat wil een solide team opbouwen met spelers van eigen bodem. Maar eens Becali de camera’s heeft ontdekt, is de beer los. Als zoon van een herder poseert hij op zijn Mercedes Maybach te midden van een kudde schapen, laat hij zich filmen als hij tactische instructies aan een trainer geeft, vecht hij met een journalist en gaat hij koffie drinken met de president. Becali smult van de aandacht en gelooft dat hij het hele land kan besturen. Met zijn nationalistische ideeën stelt hij zich kandidaat voor het presidentschap. De stunt mislukt, maar Becali schopt het wel tot Roemeens parlementslid. Meer nog, tussen 2009 en 2012 zit hij zelfs in het Europese parlement. Zijn bijdrage in Brussel en Straatsburg is evenwel nihil. De politieke carrière eindigt abrupt als hij in 2013 de cel in moet. Zijn voetbalvisie hotst alle kanten op. In het ene langetermijnplan wil hij het "Arsenal van Roemenië" worden met veel jonge spelers van eigen bodem, in zijn volgende strategie koopt hij veelbelovende spelers uit het buitenland. Met 5 titels en 3 bekers onder zijn bewind kan je zijn bestuurlijk voetbalinzicht bij de belangrijkste club van het land bezwaarlijk een succes noemen.

Van trainers, kaalkoppen tot homo’s: iedereen wordt geschoffeerd

Trainers beschouwt Becali slechts als hulpmiddeltje om succes te oogsten en wanneer dat niet meteen lukt, serveert hij hen zonder schroom af. Zo beschreef Roemeniës grootste voetballer aller tijden Gheorge Hagi dat hij seconde na seconde gemarteld en vernederd werd door Becali’s machtsspelletje. Na drie maanden stapte Hagi "in overleg" op. Ook spelers die niet presteren volgens hun loonstrookje, moeten dekking zoeken. De Poolse middenvelder Rafal Grzelak wordt in 2010 de deur gewezen omdat hij…. kaal is. “Heb je ooit een kale speler met nummer 10 zien spelen? Zeg het mij!”, roept hij de pers toe. “Ken jij er één? Nee, want kaalkoppen kunnen niet goed voetballen”. Becali had duidelijk nog nooit van Zinédine Zidane gehoord.

Ook over de samenleving zaait Becali met krasse uitspraken verdeeldheid. In 2006 wordt hij uitgeroepen tot homofoob van het jaar omdat hij een referendum wil financieren om rechten voor holebi’s te weigeren en formuleert hij een voorstel om hen in getto’s op te sluiten. De dj van dienst in het Steaua-stadion mag ook geen nummer van Queen opleggen, want zanger Freddy Mercury is geen hetero en hij blies ooit een transfer van een speler af omdat hij mogelijk niet "de juiste geaardheid" had.

Transfer vanuit de cel

Becali waant zich God en neemt voor niemand of niets een blad voor de mond. In 2009 sluit hij een drietal jongeren dagenlang in zijn huis op, omdat hij vermoedt dat zij zijn Mercedes gestolen hebben. Corruptie, machtsmisbruik en de lange juridische strijd met het leger over zijn illegale grondbezit leveren hem uiteindelijk een gevangenisstraf van meer dan 2 jaar op. Maar ook vanuit de gevangenis bestuurt hij de club. Toen de beloftevolle verdediger Vlad Chiriches in de zomer van 2013 naar Tottenham zou verhuizen, blaast Becali vanuit zijn cel de transfer af. “Wie zijn die mensen van Tottenham? Ik ben Gigi Becali en ik ben niemands slaaf”. Uiteindelijk begint Chiriches zijn internationale carrière in Engeland op de laatste dag van de mercato. Herman Van Holsbeeck, ex-manager van Anderlecht, heeft ook een moeilijke klant aan Becali. Nicolae Stanciu, weet u nog wel. Anderlecht moet bijna 10 miljoen euro op tafel leggen voor de middenvelder die zich nooit kan doorzetten. Becali, opnieuw op vrije voeten in augustus 2016, toont vol trots dat hij van Stanciu de duurste speler in de geschiedenis van het Roemeense voetbal heeft gemaakt.

Stanciu was de duurste transfer in de Roemeense geschiedenis, maar hij flopte bij Anderlecht.

God wil geen vrouwenvoetbal

Als de opvliegende eigenaar uit de gevangenis komt, belooft hij zijn leven te beteren. “Ik kom nog wel in het stadion, maar ik praat niet meer met journalisten. Alleen religie interesseert me nog echt”. Het blijft enkele jaren stil, maar in december 2018 haalt hij toch weer de internationale pers. Het vrouwenvoetbal blijkt namelijk niet echt zijn ding. “Vrouwen zijn niet gemaakt om te voetballen, wél om aantrekkelijk te zijn voor het mannelijk geslacht. Ik stop meteen met voetbalactiviteiten als de UEFA mij verplicht een damesploeg op te richten." Vrouwenvoetbal promoten ligt volgens Becali in lijn met "de ideeën van Satan". Dat vrouwen een rol in de schaduw moeten hebben, blijkt ook net voor de coronacrisis uitbreekt. FCSB kan verschillende matchen op een rij niet winnen en Becali weet perfect wat de oorzaak is. “Mijn spelers hebben te veel seks met hun vrouwen of vriendinnen, daarom halen we geen goede resultaten”. Spits Florinel Coman wordt met naam genoemd en dringend aangeraden om "de krachten te sparen".

Laatste avondmaal