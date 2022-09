Anderlecht blijft op zoek naar zichzelf en keert met bloedeloze draw terug uit Roemenië

Van Crombrugge komt goed weg, Silva vergeet te scoren

In een broeierig - zowel qua sfeer, als qua weer - nationaal stadion in Boekarest ging Anderlecht op zoek naar eerherstel. Met een zwarte rouwband om de arm, ter ere van Mister Michel, vatte het de wedstrijd aan met veel goede intenties. Alleen bleef het, buiten de kansjes van Ashimeru en Amuzu, enkel daarbij.

Bijna doodsteek en opnieuw geen strafschop

Anderlecht herstelde het evenwicht in de tweede helft, maar op kansen was het blijven wachten tot Arnstad van ver de wedstrijd probeerde te breken met een pegel van ver. Zijn schot was niet goed afgericht, ook de rebound van Rafa was even weinig succesvol.

Ondanks de inbreng van Verschaeren, Duranville en Esposito kreeg Anderlecht toch bijna het deksel op de neus.

Na een snelle tegenaanval kwam Cordea, de doelpuntenmaker tegen West Ham, oog in oog met een wijkende Van Crombrugge, maar hij maakte - gelukkig voor RSCA - de verkeerde keuze.

Esposito mocht nog een strafschop krijgen, nadat hij werd aangelopen in 16. De Oostenrijkse scheidsrechter floot opnieuw tegen de logica van het spel in niet.

Anderlecht had ongetwijfeld gehoopt om in Boekarest het vertrouwen op te krikken. Het kreeg echter de krik nooit omhoog en mag uiteindelijk nog blij zijn dat FCSB niet tot scoren kwam.