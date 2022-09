Hendrik Van Crombrugge: "We zitten vrij diep, daar hoeven we niet flauw over te doen"

Anderlecht is na de 1 op 12 in de eigen competitie toch met behoorlijk wat twijfels afgezakt naar Boekarest, waar het vanavond Steaua partij geeft in de Conference League. Doelman Hendrik Van Crombrugge beseft heel goed dat het beter moet bij paars-wit. "En het is onze verantwoordelijkheid om daar iets aan te doen", zegt hij aan Sporza.

Anderlecht wil in Boekarest een vervolg breien aan zijn goeie start in Europa. Wat weet doelman Hendrik Van Crombrugge over tegenstander Steaua? "Dat het een grote traditieclub is met een rijk verleden, waar het nu ook iets minder gaat", vertelt Van Crombrugge. Herkenbaar? "Ja, hun verhaal is op dit moment misschien wel wat vergelijkbaar met het onze. Ons Europees parcours tot nu toe is wel al goed geweest. Laat ons daaruit vertrouwen putten en die lijn proberen door te trekken," zegt de doelman, die wel beseft dat het de voorbije weken in de eigen competitie maar een mager beestje was. "We zitten vrij diep, daar hoeven we niet flauw over te doen. 1 op 12 is ronduit slecht. Een kwalificatie en een goed Europees parcours mag altijd wel ten koste gaan van enkele puntjes, maar nu zijn het er te veel. Het wordt zaak om nog zo min mogelijk punten te verliezen op de rest."

Ik snap de kritiek wel. Ik ben de eerste om toe te geven dat het te weinig is. Hendrik Van Crombrugge

Lior Refaelov had het na Westerlo over een gebrek aan inzet, voorzitter Wouter Vandenhaute sprak de spelersgroep ook toe. "Een gebrek aan inzet, dat weet ik niet zozeer. Maar we worden soms wel "overpowered" door ploegen die meer "Sturm und Drang" tonen. Dat is niet nieuw en het blijft een werkpunt." "Wat de voorzitter gezegd heeft, ga ik binnenskamers houden. Maar in grote lijnen was de boodschap dat de spelers hun verantwoordelijkheid moeten nemen en daarin heeft hij gelijk." "Ik snap de kritiek wel. Ik ben de eerste om toe te geven dat het te weinig is. Maar woorden zijn één ding. Nu moeten we reageren met daden om de puntenkloof weer te verkleinen. Zeker wanneer we kwalitatief niet superieur zijn, zullen we dat moeten compenseren met werk en inzet. Anders wordt het moeilijk."

Hendrik Van Crombrugge

"Het is vooral te zoeken bij de spelers"