"De spelers van Anderlecht passen gewoon niet in het systeem van Mazzu"

"Anderlecht heeft niet genoeg kwaliteit"

"En je kan niet uit de C-jeugd kaan putten. De jongens die er nu al rondlopen zijn al 16, vorig jaar had Mazzu bij Union andere spelers. Vorig jaar had hij bijvoorbeeld Loïc Lapoussin en Bart Nieuwkoop die over de flanken renden, nu heel kleine, frêle jongens. Dat kunnen ze niet. Ik kan fout zijn, maar het lijkt erop alsof steeds dezelfde spelers uit de jeugdopleiding van Anderlecht komen. Ze worden niet groter dan 1m70."

"Ze komen (financieel) uit een heel moeilijke periode en zijn al drie jaar aan het bouwen. Ze kunnen niet kopen zoals Antwerp en Club Brugge dat kunnen. Dan is het nog moeilijker om Europees te gaan spelen, maar dat is wel wat ze nodig hebben om wat geld te verdienen."

"Mazzu heeft de fout al eens gemaakt om te wisselen van systeem"

Vidarsson wijst ook richting het bestuur van Anderlecht. "Ze weten toch ook dat Mazzu niet zal wisselen van systeem? Die fout heeft hij al eens gemaakt in zijn carrière, toen hij naar Genk ging. Ze kunnen de spelers gewoon niet kopen die in zijn systeem passen. Ze moeten bouwen en dat duurt drie à vier transferperiodes."

"Ze hebben vooral voorin naar twee spitsen gezocht in deze periode", vult Filip Joos aan. "Maar de rest is net belangrijker in dit systeem. In de vorm waar Wesley Hoedt nu in zit, vraag je je toch af waarom ze met drie centrale verdedigers blijven spelen. Ik zou het geen knieval vinden van Mazzu mocht hij toch veranderen. Hij heeft ondertussen toch al meer bagage in de ogen van de mensen."

Vidarsson: "Als je al vier maanden aan het bouwen bent in dit systeem, ga je dan nu wisselen? Ze hebben nu toch ook Vertonghen gehaald? Die komt voor een van die drie centrale verdedigers."

"Een patstelling", zo vat Youri Mulder het samen. "Het zit hem volgens mij niet in het spelsysteem of in de spelers, maar wel in de mentaliteit en het karakter. Die Esposito mag ook wel eens aangepakt worden voor zijn gebaren na zijn goal. Een mooi doelpunt, maar daarna gaat hij wat Noa Lang nadoen. Wat is dit voor gedrag? Hier moet op gereageerd worden."

"Lang had ook al veel bewezen", countert Joos. "Esposito had één geweldige klasseflits, maar tot dusver is het veel te weinig geweest. Deze reactie was ook richting de wereld. Wees niet boos op de wereld, maar wel op jezelf."

Opvallend is dat het heel slecht begon te gaan sinds Adrien Trebel uitviel. "En die hadden ze vorig jaar niet eens nodig", rondt Joos af. "Er worden dus ook wel fouten gemaakt binnen de club. Als Trebel op het veld stond, ging hij er altijd voor. Dat zijn mentaliteit niet goed zou zijn, dat heb ik nooit gezien. Trebel kan de Teuma van Mazzu zijn."