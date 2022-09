Westerlo maakt malaise bij Anderlecht nog wat groter met verdiende zege

Het gaat van kwaad naar erger met Anderlecht in de Jupiler Pro League. De recordkampioen acteerde inspiratieloos in een vol Kuipje en werd met een verdiende 2-1-nederlaag terug naar de hoofdstad gestuurd. In de stand hinkt Anderlecht ondertussen al 9 punten achterop op Club Brugge en 11 op Antwerp.

Westerlo - Anderlecht in een notendop:

Counterende Kemphanen : Westerlo was doorlopend de betere tegen een inspiratieloos Anderlecht. In de tweede helft koos de thuisploeg wat meer voor de counter en in minuut 83 leverde dat een deugddoende en verdiende 2-1 op van Akbunar.





: Is Maxim De Cuyper de beste linksback van Club Brugge momenteel? De blauw-zwarte huurling heerste op zijn linkerkant en deelde en passant nog 2 assists uit. Een prestatie om van te dromen! 1 op 12: Donkere wolken pakken zich zo stilaan samen boven Neerpede. Anderlecht kon in de eigen competitie geen vervolg breien aan zijn Europese triomf tegen Silkeborg en blijft zo achter met een pijnlijke 1 op 12. Is het volgend weekend tegen Kortrijk erop of eronder?

Anderlecht speelt niets klaar tegen enthousiast Westerlo

Na een moeizame zege in de Conference League hoopte Felice Mazzu ongetwijfeld die lijn door te trekken in de eigen competitie. Jan Vertonghen was er met een lichte blessure evenwel niet bij. Wie hoopte op een wervelende start van een jong Anderlecht was er al snel aan voor de moeite. Het was de thuisploeg dat met het mes tussen de tanden de duels won en ook vroeg de score opende. De Cuyper kreeg een boulevard op de linkerkant en bood zijn kapitein Vetokele de 1-0 aan. Westerlo bleef ook in de rest van de eerste helft baas en kwam via debutant Nacer Chadli en de beresterke Lyle Foster nog dicht bij de 2-0.

Debutant Nacer Chadli.

Akbunar doet 't Kuipje kraaien van de pret

Na rust legde Anderlecht opnieuw al zijn eieren in het mandje van de amper 16-jarige Julien Duranville. Het jonge talent moest vooral zorgen voor energie en wat offensieve creativiteit. Ook dat leek aanvankelijk weinig op te leveren tot die andere invaller Esposito uit het niets gelijkmaakte. De Italiaan dartelde voorbij Seigers en trapte vanuit een scherpe hoek de gelijkmaker voorbij Bolat. Anderlecht wilde erop en erover, maar opnieuw kreeg paars-wit het deksel op de neus. Westerlo counterde er namelijk op los: eerste raakte Nene Dorgeles de lat en even later kwamen Vaesen en Foster de goed keepende Van Crombrugge tegen. In de slotminuten was het dan toch raak. De Cuyper stuurde Akbunar diep die de bal nog net kon controleren en de 2-1 in doel schoof. Anderlecht blijft achter met 1 op 12 en zakt zo stilaan helemaal weg in de stand. Westerlo klimt na deze deugddoende zege op naar de middenmoot.

Mazzu: "De goede wil was er, maar we deden te weinig in balbezit"

Na afloop mocht een duidelijk ontgoochelde Felice Mazzu zijn analyse geven van de wedstrijd: "Het ontbrak ons zeker niet aan goesting", opende de oefenmeester van Anderlecht. "We hadden vaak de bal, maar we deden er te weinig mee werden te vaak gepakt op de tegenaanval."



"We probeerden wel en maakten ook gelijk en nadien wilden we ook nog de wedstrijd winnen, maar er kwam dan uiteraard veel ruimte voor Westerlo." Of het nu een verdiende zege was, liet Mazzu in het midden: "De winnaar heeft altijd gelijk. Ik hoef me daar niet over uit te spreken. Het is nu aan ons om verder te werken."

Aan het winnende kamp stond uiteraard Westerlo-coach Jonas De Roeck die in een niet al te ver verleden nog aan de slag was bij Anderlecht: "We hadden gehoopt op een voetbalfeest als dit met een gunstig resultaat voor ons."



"We hebben volwassen gevoetbald en ook in de moeilijke momenten hebben we de extra meters gelopen en zijn we slim omgegaan met onze krachten."



"In de omschakeling ging het perfect en dit is een stap vooruit voor deze jonge groep."

Refaelov: "Niveau op training ligt hoger dan tijdens de match"

Maxim De Cuyper (Westerlo) : "Met mijn Club Brugge-verleden is dit de match van het jaar. Dit doet zoveel deugd. Het was onze bedoeling om compact te spelen en dat hebben we goed uitgevoerd."



"Onze tegenprikken waren scherp en maakten het Anderlecht lastig. Voetballend hebben we veel kwaliteiten en dit is misschien wel een beloning na die eerste vijf wedstrijden waar we meer verdienden."





"We staan momenteel met amper 10 punten. Het is moeilijk om nu alles al te analyseren, maar iedereen moet zijn niveau opkrikken. Ons niveau op training ligt momenteel gewoon veel hoger dan in de match."