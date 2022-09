Roberto De Zerbi wordt de nieuwe trainer van Leandro Trossard bij Brighton

Brighton is uitstekend aan het seizoen begonnen in de Premier League. Dat is de verdienste van Graham Potter, die de ploeg naar 13 op 18 leidde. Dat succes had ook een keerzijde, want Chelsea verleidde Potter om in Londen de nieuwe trainer te worden na het ontslag van Thomas Tuchel.

De zoektocht naar een opvolger van Potter is geëindigd bij Roberto De Zerbi. De Italiaan tekent een contract voor vier seizoenen in het zuiden van Engeland.

De Zerbi verdiende als trainer zijn sporen bij Benevento en daarna vooral bij Sassuolo, waarmee hij indruk maakte in de Serie A.

Dat leverde hem interesse van verschillende clubs op, maar hij koos een beetje verrassend voor Sjachtjor Donetsk in mei 2021.

Met de Oekraïense topclub schakelde hij nog Racing Genk uit in de voorrondes van de Champions League in 2021.