Leipzig pakt Frankfurt in en wint voor 2e jaar op een rij de beker

clock 21:59 21 uur 59.

clock 03-06-2023 03-06-2023.

clock 23:55 23 uur 55. Frankfurt daagt Leipzig uit in de finale. De twee finalisten zijn bekend: na Leipzig rijdt ook Frankfurt over een maand naar Berlijn Het team uit de financiële hoofdstad van Duitsland won in de halve finales met 2-3 op het terrein van Stuttgart. De thuisploeg kwam eerst nog op voorsprong dankzij Tomas, maar kon die bonus niet vasthouden. Ndicka en ex-STVV-er Kamada stelden op enkele minuten tijd orde op zaken voor Frankfurt. Kolo Muani nam in de slotfase de laatste twijfels weg met een omgezette strafschop. De aansluitingstreffer van Millot viel te laat. Voor Frankfurt wordt het de tweede finale in 6 jaar. In 2018 won het in Berlijn van Bayern München (3-1). . Frankfurt daagt Leipzig uit in de finale De twee finalisten zijn bekend: na Leipzig rijdt ook Frankfurt over een maand naar Berlijn

Het team uit de financiële hoofdstad van Duitsland won in de halve finales met 2-3 op het terrein van Stuttgart.

De thuisploeg kwam eerst nog op voorsprong dankzij Tomas, maar kon die bonus niet vasthouden. Ndicka en ex-STVV-er Kamada stelden op enkele minuten tijd orde op zaken voor Frankfurt.

Kolo Muani nam in de slotfase de laatste twijfels weg met een omgezette strafschop. De aansluitingstreffer van Millot viel te laat.



Voor Frankfurt wordt het de tweede finale in 6 jaar. In 2018 won het in Berlijn van Bayern München (3-1).

clock 23:54 23 uur 54. Frankfurt speelt net als in 2018 de finale.

clock 23:50 23 uur 50.

clock 03-05-2023 03-05-2023.

clock 22:45 22 uur 45. Leipzig wint heruitgave van finale van 2022 met overmacht. Leipzig heeft zich voor de 4e keer in 5 jaar tijd voor de finale van de beker geplaatst. Tegenstander in de halve finales was Freiburg, dat het vorig jaar slechts na strafschoppen kon verslaan in de finale. Deze keer ging het een stuk gemakkelijker. Bij de rust stond het al 0-4, na goals van Olmo, Henrichs, Szoboszlai en Nkunku. Met een late penalty sloeg Szoboszlai de 5e nagel in de kist van Freiburg, dat tussendoor wel een eerredder kon scoren. Morgen weten we of Leipzig zijn titel verdedigt tegen Stuttgart of Frankfurt. . Leipzig wint heruitgave van finale van 2022 met overmacht Leipzig heeft zich voor de 4e keer in 5 jaar tijd voor de finale van de beker geplaatst. Tegenstander in de halve finales was Freiburg, dat het vorig jaar slechts na strafschoppen kon verslaan in de finale.



Deze keer ging het een stuk gemakkelijker. Bij de rust stond het al 0-4, na goals van Olmo, Henrichs, Szoboszlai en Nkunku. Met een late penalty sloeg Szoboszlai de 5e nagel in de kist van Freiburg, dat tussendoor wel een eerredder kon scoren.



Morgen weten we of Leipzig zijn titel verdedigt tegen Stuttgart of Frankfurt.

clock 22:45 22 uur 45.

clock 02-05-2023 02-05-2023.

clock 06:40 De hoogtepunten van Leipzig - Dortmund 2-0:. 06 uur 40. De hoogtepunten van Leipzig - Dortmund 2-0:

clock 06-04-2023 06-04-2023.

clock 23:46 23 uur 46.

clock 23:44 23 uur 44. Leipzig op zoek naar verlenging. RB Leipzig, de regerende bekerhouder in Duitsland, mag blijven hopen op een nieuwe eindoverwinning in de DFB Pokal. Woensdagavond blies het Borussia Dortmund in eigen huis van de mat met 2-0. Timo Werner en Willi Orban vertaalden de hegemonie van de gastheer in doelpunten. . Leipzig op zoek naar verlenging RB Leipzig, de regerende bekerhouder in Duitsland, mag blijven hopen op een nieuwe eindoverwinning in de DFB Pokal. Woensdagavond blies het Borussia Dortmund in eigen huis van de mat met 2-0. Timo Werner en Willi Orban vertaalden de hegemonie van de gastheer in doelpunten.

clock 21:45 21 uur 45.

clock 20:50 20 uur 50. Stuttgart stuwt door tegen Nürnberg. Ook Stuttgart staat bij de laatste vier in de Duitse Beker. Tegen tweedeklasser Nürnberg begon de ploeg van kersverse coach Sebastian Hoeness eerder conservatief. Pas in de 83e minuut kon de Fransman Enzo Millot de ban breken voor de Bundesliga-ploeg. Nürnberg probeerde nog een slotoffensief in elkaar te timmeren, maar de sturm und drang resulteerde niet in een gelijkmaker. Stuttgart zorgt zo met het kleinste verschil voor een plekje in de halve finale van de DFB Pokal. . Stuttgart stuwt door tegen Nürnberg Ook Stuttgart staat bij de laatste vier in de Duitse Beker. Tegen tweedeklasser Nürnberg begon de ploeg van kersverse coach Sebastian Hoeness eerder conservatief. Pas in de 83e minuut kon de Fransman Enzo Millot de ban breken voor de Bundesliga-ploeg. Nürnberg probeerde nog een slotoffensief in elkaar te timmeren, maar de sturm und drang resulteerde niet in een gelijkmaker. Stuttgart zorgt zo met het kleinste verschil voor een plekje in de halve finale van de DFB Pokal.

clock 05-04-2023 05-04-2023.

clock 22:53 22 uur 53. Bekerdrama voor Bayern. Freiburg heeft in de kwartfinales van de DFB Pokal voor een heuse stunt gezorgd door Bayern München met 1-2 uit te tellen. Bayern had in de Allianz Arena een flinke kluif aan de verliezende finalist van vorig jaar. Dayot Upamecano (19.) effende het pad voor de Rekordmeister, maar Nicolas Hofler veegde de openingstreffer al snel van de tabellen. Er leek geen beslissing te vallen binnen de reguliere speeltijd, tot de bezoekers een penalty toegekend kregen na handspel van Jamal Musiala. Lucas Holer klaarde de klus en trapte Freiburg in de 95e minuut (!) naar de halve finales. . Bekerdrama voor Bayern Freiburg heeft in de kwartfinales van de DFB Pokal voor een heuse stunt gezorgd door Bayern München met 1-2 uit te tellen. Bayern had in de Allianz Arena een flinke kluif aan de verliezende finalist van vorig jaar. Dayot Upamecano (19.) effende het pad voor de Rekordmeister, maar Nicolas Hofler veegde de openingstreffer al snel van de tabellen. Er leek geen beslissing te vallen binnen de reguliere speeltijd, tot de bezoekers een penalty toegekend kregen na handspel van Jamal Musiala. Lucas Holer klaarde de klus en trapte Freiburg in de 95e minuut (!) naar de halve finales.



clock 22:52 22 uur 52.

clock 19:53 19 uur 53. Frankurt heeft slechts 93 seconden nodig. Eintracht Frankfurt is de eerste halvefinalist in Duitsland. De thuisploeg schoot verschroeiend uit de startblokken en verraste seizoensrevelatie Union Berlin met zijn furieuze sturm und drang -tactiek. Het Franse goudhaantje Randal Kolo Muani verzilverde die dominantie in 93 dolle seconden. Op aangeven van Mario Götze zette de aanvaller zijn ploeg na een dikke tien minuten al op voorsprong. Anderhalve minuut later verscheen hij opnieuw in een perfecte schietkans, en ook deze keer aarzelde Kolo Muani niet. Rafael Borre zag in de 20e minuut de 3-0 zelfs afgekeurd worden. Union-coach Urs Fischer probeerde bij aanvang van de tweede helft het tij te keren met een driedubbele wissel, maar die ingreep resulteerde niet in de aansluitingstreffer. . Frankurt heeft slechts 93 seconden nodig Eintracht Frankfurt is de eerste halvefinalist in Duitsland. De thuisploeg schoot verschroeiend uit de startblokken en verraste seizoensrevelatie Union Berlin met zijn furieuze sturm und drang-tactiek. Het Franse goudhaantje Randal Kolo Muani verzilverde die dominantie in 93 dolle seconden. Op aangeven van Mario Götze zette de aanvaller zijn ploeg na een dikke tien minuten al op voorsprong. Anderhalve minuut later verscheen hij opnieuw in een perfecte schietkans, en ook deze keer aarzelde Kolo Muani niet. Rafael Borre zag in de 20e minuut de 3-0 zelfs afgekeurd worden. Union-coach Urs Fischer probeerde bij aanvang van de tweede helft het tij te keren met een driedubbele wissel, maar die ingreep resulteerde niet in de aansluitingstreffer.

clock 19:52 19 uur 52.

clock 04-04-2023 04-04-2023.

clock 23:29 23 uur 29. Dortmund met weinig overschot. De enige affiche tussen eersteklasers in de 1/8e finales was een prooi voor Borussia Dortmund. Tegen lokale rivaal Bochum - dat in de staart van de Bundesliga kampeert - moest het wel nog zwoegen. Emre Can had Dortmund net voor de rust op voorsprong gebracht. Maar een penalty bracht Bochum weer opzij. Marco Reus kroonde zich 20 minuten voor tijd tot matchwinnaar met de 2-1. Eerder op de avond plaatste tweedeklasser Nürnberg zich als enige niet-eersteklasser voor de kwartfinales na penalty's tegen Düsseldorf (ook een tweedeklasser). . Dortmund met weinig overschot De enige affiche tussen eersteklasers in de 1/8e finales was een prooi voor Borussia Dortmund. Tegen lokale rivaal Bochum - dat in de staart van de Bundesliga kampeert - moest het wel nog zwoegen.



Emre Can had Dortmund net voor de rust op voorsprong gebracht. Maar een penalty bracht Bochum weer opzij. Marco Reus kroonde zich 20 minuten voor tijd tot matchwinnaar met de 2-1.



Eerder op de avond plaatste tweedeklasser Nürnberg zich als enige niet-eersteklasser voor de kwartfinales na penalty's tegen Düsseldorf (ook een tweedeklasser).

clock 08-02-2023 08-02-2023.

clock 23:01 23 uur 01. Ook Frankfurt flikt het. 6 kwartfinalisten zijn bekend in de Duitse beker en het zijn 6 eersteklassers. Frankfurt volgde het voorbeeld en rekende af met Darmstadt. Kolo Muani, de man die dé kans op een Franse wereldtitel liet liggen, opende snel de score, maar de bezoekers sloegen op het halfuur toe. Honsak scoorde twee keer, maar uiteindelijk ging Frankfurt er nog op en over: 4-2. . Ook Frankfurt flikt het 6 kwartfinalisten zijn bekend in de Duitse beker en het zijn 6 eersteklassers. Frankfurt volgde het voorbeeld en rekende af met Darmstadt. Kolo Muani, de man die dé kans op een Franse wereldtitel liet liggen, opende snel de score, maar de bezoekers sloegen op het halfuur toe. Honsak scoorde twee keer, maar uiteindelijk ging Frankfurt er nog op en over: 4-2.

clock 20:02 20 uur 02. Freiburg komt met de schrik vrij. Freiburg, een van de revelaties in de Bundesliga, heeft bibbergeld betaald tegen Sandhausen. De club vecht voor het behoud in de Duitse tweede klasse, maar in de beker gaf het zich pas gewonnen in de slotminuten. Een owngoal in de 87e minuut hielp Freiburg een handje, Petersen stelde de zege veilig in de 95e minuut: 0-2. . Freiburg komt met de schrik vrij Freiburg, een van de revelaties in de Bundesliga, heeft bibbergeld betaald tegen Sandhausen. De club vecht voor het behoud in de Duitse tweede klasse, maar in de beker gaf het zich pas gewonnen in de slotminuten. Een owngoal in de 87e minuut hielp Freiburg een handje, Petersen stelde de zege veilig in de 95e minuut: 0-2.

clock 07-02-2023 07-02-2023.

clock 22:38 22 uur 38. Opluchting bij Bayern München. In de competitie loopt het de jongste weken voor geen meter, in de beker gaat het beter. Bayern München heeft Mainz makkelijk ingeblikt. Aanwinst Cancelo had amper een kwartier nodig om zijn eerste assist uit te delen. Choupo-Moting was de afwerker met dienst, Musiala en Sane telden Mainz nog voor de pauze uit. In de slotfase legde Davies de 0-4-eindstand vast. Het is de eerste zege van Bayern dit jaar. . Opluchting bij Bayern München In de competitie loopt het de jongste weken voor geen meter, in de beker gaat het beter. Bayern München heeft Mainz makkelijk ingeblikt. Aanwinst Cancelo had amper een kwartier nodig om zijn eerste assist uit te delen. Choupo-Moting was de afwerker met dienst, Musiala en Sane telden Mainz nog voor de pauze uit. In de slotfase legde Davies de 0-4-eindstand vast. Het is de eerste zege van Bayern dit jaar.