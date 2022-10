Alarmbellen gaan af in schaatsgek Nederland: "Energiefactuur is rampzalig voor onze schaatsbanen"

"Aanvankelijk zal dat meevallen, maar na nieuwjaar zullen de nieuwe tarieven zorgen voor een verdubbeling of verdrievoudiging van de totaalsom. Dat zal voor veel schaatsbanen het motief zijn om niet de volledige winter open te blijven. De angst in Nederland wordt voelbaar.”

“De paniek in Nederland neemt stilletjes toe. Er zijn nog maar enkele schaatsbanen geopend. Andere banen wachten met knikkende knieën op de nakende energiefactuur die ze de komende winter zullen ontvangen."

Schaatstempel Thialf op glad ijs

Dat Nederland een schaatsland is, is geen geheim. Naast de bezorgdheid van de vele recreanten, schuilt er ook gevaar in het topsport-segment. Zo davert zelfs de bekende schaatsbaan Thialf - waar ook de Belgische shorttrackers Hanne en Stijn Desmet trainen - op zijn grondvesten.





"Thialf heeft vorig jaar al verlies gedraaid en kijkt nu opnieuw aan tegen een schade van enkele miljoenen. Er is een flink wanbeleid gevoerd in Heerenveen de laatste jaren. Waardoor de overheid en de sponsoren van verschillende schaatsploegen al heel wat geld bij hebben gepompt in de schaatsbaan."

“We zijn in Nederland al enkele jaren bezig met een proces - waar Thialf ver achterop hinkt - om schaatsbanen te verduurzamen. Die gebouwen zijn enorme energievreters. Banen die op dat vlak al een voorsprong hebben opgebouwd, hebben een betere kans om dit te overleven. Andere banen zullen het heel moeilijk krijgen. Ik vrees dat er finaal zelfs heel wat zullen sneuvelen."