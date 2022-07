Shorttrack-succesformule blijft: Hanne en Stijn Desmet mogen opnieuw in Heerenveen trainen

Sinds 2018 wonen broer en zus Desmet in Heerenveen om daar mee te trainen met de Nederlandse selectie. Dat heeft dit jaar gezorgd voor een olympische medaille (brons) voor Hanne en twee bronzen medailles op het wk voor Stijn.

Na het olympisch seizoen was er onzekerheid over de voortzetting van dat project, maar Sport Vlaanderen is nu bereid om de financiering opnieuw op zich te nemen.

"Er is budget en er zijn afspraken gemaakt met de Nederlandse schaatsbond. Er moeten alleen nog handtekeningen worden gezet", aldus Corné Lepoeter, voorzitter van de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF).



De Desmets trainen in Thialf onder leiding van de nieuwe Nederlandse bondscoach Niels Kerstholt en diens assistente Annie Serrat. Kerstholt is de opvolger van Jeroen Otter, die een sabbatical heeft genomen.