Twee keer WK-brons voor Stijn Desmet: "Hanne zei dat het nu mijn beurt was"

Ik voelde op training dat het goed ging en dat ik kon meedoen voor de prijzen. Daar ben ik erg gelukkig mee. Mijn zus Hanne had me ook een beetje onder druk gezet. "Deze keer is het aan jou om uit te blinken", zei ze. Dat heeft me zeker gemotiveerd. Stijn Desmet

Nog eens brons voor Stijn Desmet. Het wordt een 24e verjaardag die hij niet snel zal vergeten: Stijn Desmet heeft ook op de 500 meter het brons vastgegrepen. Shaoang Liu was weer de primus van het pak. Desmet leek op de 4e plaats af te stevenen, maar schoof nog op na een val van de Zuid-Koreaanse finalist.

Voor Hanne Desmet werd het een dag om snel te vergeten. Op de 500 meter eindigde ze 5e in de halve finales. Er was daardoor ook geen plaats in de B-finale voor haar weggelegd.

Desmet viert morgen 24e verjaardag met brons. Het is de eerste WK-medaille van Stijn Desmet, die zondag zijn 24e verjaardag viert. De race begon rustig. Met Luca Spechenhauser aan de leiding werden de eerste ronden afgelegd. Met een val schakelde de Italiaan zichzelf uit. Dat bracht de Zuid-Koreaan June Seo Lee aan de kop. Vijf ronden voor het einde nam Desmet de leiding. Vervolgens kwam de aanval van Liu, met een Chinese vader en een Hongaarse moeder. Dion passeerde Desmet ook, maar de Belg hield het brons in de laatste ronde knap vast. Hij hield de Nederlander Sjinkie Knegt, in Heerenveen een van zijn trainingspartners, achter zich. Knegt was er als eerste bij om Desmet met zijn medaille te feliciteren.

Voor Hanne Desmet eindigde de 1.500 meter in de halve finales. De smaakmaker van Peking kreeg een bestraffing.

Het goud was voor de Hongaar Shaoang Liu. Die veroverde op de Winterspelen in Peking 3 medailles: goud op de 500 meter, brons op de 1.000 meter en brons op de gemengde aflossing.