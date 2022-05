Shorttrackcoach Pieter Gysel "neemt enkele maanden afstand" na hersenvliesontsteking

De 41-jarige Pieter Gysel moest vorige maand vervroegd terugkeren van het WK in Canada door zware ziekteverschijnselen. Het bleek om een hersenvliesontsteking te gaan. De shorttrack-bondscoach is nog steeds herstellende.

"Ik neem nu enkele maanden afstand van shorttrack. In die tijd zal duidelijk worden of ik nog in de topsport wil actief blijven", liet Gysel weten.

Gysel was ook assistent-coach bij de Nederlandse ploeg. Nu hij zijn job ook daar stopzet, is het voorlopig onduidelijk of onze Belgische toppers, Stijn en Hanne Desmet, nog met het Nederlandse team kunnen blijven trainen.

De Belgische shorttrackers presteerden de laatste maanden op hoog niveau. Hanne Desmet veroverde brons op de Spelen en broer Stijn won op zijn beurt twee keer brons op de wereldkampioenschappen van vorige maand.