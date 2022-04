Geen extra WK-medaille voor Stijn Desmet: hij grijpt er op de 1.000m en superfinale net naast

22:07

22 uur 07. 2 keer net niet voor Stijn Desmet. Een dag na zijn bronzen medailles op de 500 en 1.500 meter had Stijn Desmet zich op de slotdag ook voor de A-finale van de 1.000 meter weten te plaatsen. Desmet moest daarin opboksen tegen de Koreanen Lee en Kwak en tegen de Hongaar Shaoang Liu, die op deze afstand zijn 3e gouden medaille op dit WK behaalde. Desmet kon in de slotsprint zijn schaats net niet meer richting het podium gooien. Die geschiedenis herhaalde zich in de superfinale over 3.000 meter, waaraan enkel de beste schaatsers van het WK mogen deelnemen. Liu was de grote favoriet, maar hij werd eruit gereden. Het was Pascal Dion die het Canadese publiek gek kreeg met de algemene wereldtitel. Opnieuw viste Desmet er net naast. Zijn zus Hanne kwam zondag overigens niet meer in actie. Gisteren was al duidelijk dat ze nog niet helemaal hersteld was na haar coronabesmetting. .