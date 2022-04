3 op 3 voor Stijn en Hanne Desmet op WK: Belgen blijven in de running op 500, 1.000 en 1.500 meter

21:47 21 uur 47. 3 op 3 voor de familie Desmet. Na de successen op de 500 meter en de 1.500 meter, stoten Stijn en Hanne Desmet ook door op de 1.000 meter. Het was drummen geblazen voor Hanne Desmet in haar reeks. Onze landgenote probeerde zich goed te positioneren, maar ging de laatste ronde in als 4e. Met een eindsprint werd ze alsnog opgevist als snelste 3e. Stijn Desmet had minder moeite met zijn reeks. Hij werd opnieuw eerste op de 1.000 meter en plaatste zich voor de kwartfinales. Ward Petré bleef lang in het spoor van de koplopers, maar werd in zijn reeks 4e en laatste. Het avontuur van onze landgenoot zit er ook op de 1.000 meter op. . 3 op 3 voor de familie Desmet Na de successen op de 500 meter en de 1.500 meter, stoten Stijn en Hanne Desmet ook door op de 1.000 meter.

21:45 21 uur 45. Stijn Desmet wel, Ward Petré niet naar halve finale 1.500m. Net als zijn zus, is Stijn Desmet 1e geworden in zijn kwartfinale op de 1.500 meter. Hij bleef voor de Canadees Jordan Pierre-Gilles en de Italiaan Luca Spechenhauser. Niet veel later kwam nog een landgenoot aan de start. Ward Petre werd 6e in zijn kwartfinale en is uitgeschakeld op de afstand.

21:43 21 uur 43. Hanne Desmet snelste in kwartfinale 1.500m. In de kwartfinales op de 1.500 meter is Hanne Desmet 1e geworden in haar reeks. Ze reed comfortabel aan de leiding en gaat samen met de Italiaanse Cynthia Mascitto en Nederlandse Yara van Kerkhof naar de halve finales.



21:12 21 uur 12. Belgen stoten door in reeksen 500 meter. De eerste uitdaging voor Stijn en Hanne Desmet waren de reeksen van de 500 meter. Stijn Desmet kwalificeerde zich vlot in zijn reeks en kwam als eerste over de finishlijn, voor Duitser Ben Jung Yanghun. Zus Hanne volgde zijn voorbeeld. Ze moest enkel de Canadese Kim Boutin voor laten gaan, maar was met een 2e stek zeker van de volgende ronde.

08-04-2022. 17:40 17 uur 40. Geen Suzanne Schulting. Suzanne Schulting zal er morgen niet bij zijn als het WK shorttrack van start gaat. De Nederlandse wou in Canada haar 5 (!) wereldtitels verdedigen, maar een coronabesmetting gooit roet in het eten. Het is in ieder geval een straffe concurrente minder voor Hanne Desmet, al zal ze als goeie vriendin van Schulting toch liever een eerlijke strijd gezien hebben. Desmet zelf is maar net op tijd hersteld van een coronabesmetting voor dit WK.



17:39 17 uur 39. Ik ben mentaal gebroken. Ik voelde me na een lang seizoen helemaal klaar om mijn 5 wereldtitels te verdedigen. Ik deed alles wat mogelijk was om niet positief te testen. Dat is helaas niet gelukt. Suzanne Schulting.

