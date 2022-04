Hanne Desmet had corona in aanloop naar WK shorttrack: "Spieren en longen doen nog pijn"

Van vrijdag tot zondag vindt in Montreal, in Canada, het WK shorttrack plaats. De voorbereiding van Hanne Desmet, goed voor brons op de Olympische Spelen in Peking in februari, verliep niet ideaal. Het WK werd eerst 3 weken uitgesteld én ze kreeg ook nog eens af te rekenen met corona. "Ik voel me nog niet 100 procent, maar dat kan snel omslaan." Ze hoopt weer op eremetaal, net als haar broer.

"Iedereen was slechtgezind over het uitstel van het WK"

Door de oorlog in Oekraïne en de coronapandemie besliste de internationale schaatsbond (ISU) om het WK uit te stellen. "Dat is niet leuk, want we waren al supervroeg begonnen aan dit seizoen. We zijn nu eigenlijk al een heel jaar lang bezig. Dat voel je wel", vertelt ze aan Sporza.



De redenen voor het uitstel - oorlog en corona - zijn nog altijd in de wereld. "Die reden sloeg eigenlijk nergens op. Al de rest kon wel doorgaan. Ze hadden het afgelast, omdat ze het ergens anders wilden doen omdat de Russen niet binnen konden met hun vaccin."



"Montreal had al zijn boekingen opgezegd, maar toen moest het toch daar, want geen enkel ander land wou het doen. En op die data kon het niet meer."



Het onbegrip was groot, ook bij bondscoach Pieter Gysel. En dat heeft ook zijn impact op het WK. "Iedereen was er slechtgezind over en er zijn ook heel veel landen die niet meer meedoen." Rusland sowieso niet, maar ook China en Japan sturen hun kat.

"Ik ben nog geen 100 procent na corona"

Hoe ging ze persoonlijk om met het uitstel? "Je moet dan gewoon wat langer doortrainen. Dat vond ik op zich geen probleem. Net voor ik naar Canada trok, heb ik trouwens corona gekregen. Als het WK vroeger was geweest, had ik niet kunnen meedoen."



"In ons team - Desmet traint samen met de Nederlandse ploeg - heeft er 2 jaar niemand corona gehad, maar na de Spelen ben je iets minder streng en had bijna iedereen corona. Hoe we het voor de Spelen deden, was niet meer vol te houden."



Desmet was niet heel ziek. "Maar ik heb wel 2 weken training gemist. Ik ben nog niet helemaal fit. Ik hoop dat dat in die paar dagen aanloop met uit te rusten nog komt. De vorm is zeker niet ideaal, maar nu kan ik wel meedoen."



In Peking was ze in topvorm. "In eerste instantie was het de bedoeling van die vorm te houden, maar daar zijn nu 3 weken bijgekomen. Zo hebben we een nieuw trainingsblok kunnen doen en hebben we weer wat opgebouwd. Dat is heel anders. Die opbouw ging supergoed, ook technisch, maar toen kwam corona..."



Dat is nog niet helemaal verteerd: "Mijn spieren doen pijn, mijn longen doen nog wat pijn als ik zware inspanningen doe. Ik voel me nog geen 100 procent, maar dat kan - denk ik - snel omslaan."

"Mijn status is veranderd"