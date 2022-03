Hanne Desmet ziet WK shorttrack door corona en oorlog naar volgende maand verhuizen

Over 2 weken hadden olympische medaillewinnares Hanne en broer Stijn Desmet normaal gezien hun schaatsen moeten aanbinden op het WK in Montreal.



Maar de Internationale Schaatsunie (ISU) heeft beslist om de titelstrijd 3 weken te verschuiven door de coronapandemie en de oorlog en Oekraïne.



"Naar mijn mening is het te laat om de data te wijzigen", zegt bondscoach Pieter Gysel. "Als ze het WK niet durven te organiseren, moeten ze het toernooi afgelasten."



Naast Hanne en Stijn Desmet wil België nog 2 schaatsers uitsturen naar het WK. Die moeten zich kwalificeren op een selectiewedstrijd in Hasselt.