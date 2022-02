Historisch! Hanne Desmet verovert brons op de 1.000m shorttrack

Hanne Desmet had het heel spannend gemaakt in de kwartfinales en halve finales, maar prijkte wel voor de 2e keer in één week in een olympische finale. Met de traagste tijd en tegen 4 toppers begon onze landgenote wel als underdog.

Dat hield Desmet niet tegen. Ze begon op de meest nadelige startpositie, maar deed wel een verwoede poging om op te rukken naar de top 3. Aan de buitenkant verspilde ze echter te veel energie en ze moest zich weer laten terugzakken naar de 5e en laatste plek.

Daar hield de vicewereldkampioen alles nauwlettend in de gaten om te profiteren van een foutje van haar rivalen. En die kans kwam er ook: twee rondes voor het einde gingen de Italiaanse Ariannia Fontana en de Amerikaanse Kristen Santos onderuit.

Desmet bleef wel net recht en schaatste naar een historische bronzen medaille op haar eerste Winterspelen. Haar Nederlandse trainingsmaatje en wereldkampioene Suzanne Schulting graaide de gouden medaille weg. De vreugde kan dan ook niet op bij het Belgisch-Nederlandse duo. Het zilver ging naar de Koreaanse Minjeong Choi.

Hanne Desmet bezorgt België niet alleen de eerste olympische medaille in het shorttrack, ze is ook de allereerste Belgische vrouw met een individuele medaille op de Olympische Winterspelen.