Mathias Vosté: "Dit is een beetje de doodsteek voor het Belgische schaatsen"

Mathias Vosté is de snelste Belg in het langebaanschaatsen, met onder meer de nationale records op de 500 en 1.000 meter achter zijn naam. Maar op de Spelen in Peking zakte Vosté door het ijs. "En daar word ik nu op afgerekend."

"De voorbije jaren kreeg ik telkens een persoonlijk budget waarmee ik een heel jaar kon bekostigen. Dat is nu allemaal stopgezet."

"Ik was voorbereid op ietsje minder na mijn kwakkeljaar, maar het was slikken toen ik hoorde dat ik helemaal niets meer krijg."

Vosté kreeg hiervoor 2 redenen. "Ik zou mentaal niet sterk genoeg zijn voor de topsport, omdat ik op de Spelen een zwaar moment had. Ik blokkeerde, terwijl het op de trainingen wel goed ging."

"Ook zou ik genoeg kansen gehad hebben en zou ik mij niet getoond hebben toen het erom ging. Dan hebben ze wel niet naar de Wereldbekers gekeken, waar ik 2 keer net naast het podium viel."