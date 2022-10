Schaatsbond zet Tas, Vosté en co in de kou: "Je kunt geen geld uitgeven dat je niet hebt"

Goud voor Bart Swings, brons voor Hanne Desmet, ereplaatsen voor haar broer Stijn en Loena Hendrickx die zich tussen de wereldtop in het kunstschaatsen plaatste: de Olympische Winterspelen in Peking waren succesvoller dan ooit voor de Belgische Schaatsbond.



Maar wie begin dit jaar níét presteerde, krijgt daar nu de rekening voor gepresenteerd. "De laatste jaren zijn we zo enorm gegroeid in de breedte dat we geen middelen meer hebben voor alle projecten", zegt Corné Lepoeter van de Koninklijke Belgische Snelschaatsfederatie (KBSF).

"Het is niet zozeer dat we nu minder middelen hebben, wel dat de sport enorm gegroeid is, zeker na de successen van afgelopen winter. Daarom vallen mensen als Sandrine Tas, Mathias Vosté, de mixed relay... uit de boot."

"Als klein jongetje hebben ze mij geleerd dat je geen geld mag uitgeven dat er niet is. En dus moet je harde besluiten nemen, zoals sporters thuislaten voor Wereldbekers."

"Het zijn ook niet alleen de Wereldbekers, het zijn ook trainingsstages en dergelijke die ze nu zelf moeten bekostigen. We willen Vosté, Tas en co als federatie graag helpen, maar momenteel gaat dat niet."