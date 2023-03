Nederland blaast (even?) samenwerking met Stijn en Hanne Desmet op: "Zijn we te goed geworden voor hen?"

Stijn en Hanne Desmet werken al jaren samen met de Nederlandse shorttrackers. In de aanloop naar het WK is er een kink in de kabel gekomen. "Een slecht voorteken", vindt Stijn Desmet, die minder last ondervond dan zijn zus. "Mentaal was ik minder", vertelt Hanne Desmet, die met lege handen achterbleef.