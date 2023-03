WK shorttrack: zilver voor Stijn Desmet! En een 4e plaats voor Hanne Desmet en de estafetteploeg

clock 08:54 08 uur 54. einde: 1 Belgische medaille. Het WK zit erop voor de Belgische shorttrackers. Die heeft (slechts) één medaille opgeleverd. Stijn Desmet reed deze ochtend naar zilver op de 1.000 meter. Zus Hanne Desmet moet naar huis zonder medaille. Een 4e plaats op de 1.500 meter was individueel haar beste prestatie in Seoel. . einde: 1 Belgische medaille Het WK zit erop voor de Belgische shorttrackers. Die heeft (slechts) één medaille opgeleverd. Stijn Desmet reed deze ochtend naar zilver op de 1.000 meter.

clock 08:53 08 uur 53. uitslag finale estafette. 1. Nederland - 2'41"646 2. China - 2'41"821 3. Italië - 2'41"907 4. België - 2'42"082 . uitslag finale estafette 1. Nederland - 2'41"646 2. China - 2'41"821 3. Italië - 2'41"907 4. België - 2'42"082

clock 08:50 08 uur 50. 4e plaats voor de Belgische estafetteploeg. De Belgische ploeg heeft net naast de medailles gegrepen in de estafette. Broer en zus Desmet, Ward Pétré en Tineke den Dulk zijn in de finale op de 4e plaats geëindigd. Het Belgische kwartet lag de hele wedstrijd in laatste positie. Daar kon ook slotloper Stijn Desmet geen verandering in brengen. De kersverse vicewereldkampioen op de 1.000 meter kreeg de kans niet om de Italiaan Sighel nog aan te vallen voor brons. Het goud ging naar onze noorderburen. Zij gingen de Chinezen vooraf. . 4e plaats voor de Belgische estafetteploeg De Belgische ploeg heeft net naast de medailles gegrepen in de estafette. Broer en zus Desmet, Ward Pétré en Tineke den Dulk zijn in de finale op de 4e plaats geëindigd.

clock 08:20 08 uur 20. België met gewaagd manoeuvre naar estafettefinale. De Belgische equipe heeft zich geplaatst voor de finale van de estafettewedstrijd. Met een ultiem (en gewaagd) manoeuvre duwde Stijn Desmet zijn team als tweede over de streep in de halve finales. Desmet schoof zich in de slotronde voorbij zijn Koreaanse tegenstander. Voor de jury kon de actie door de beugel. Om 8.45 uur schaatsen Hanne Desmet, Stijn Desmet, Tineke den Dulk en Ward Pétré de finale. Daarin nemen ze het op tegen China, Italië en Nederland. . België met gewaagd manoeuvre naar estafettefinale De Belgische equipe heeft zich geplaatst voor de finale van de estafettewedstrijd. Met een ultiem (en gewaagd) manoeuvre duwde Stijn Desmet zijn team als tweede over de streep in de halve finales.

clock 08:10 De zilveren race van Stijn Desmet:. 08 uur 10. De zilveren race van Stijn Desmet:

clock 07:50 07 uur 50. En het hoeft nog niet afgelopen te zijn voor de Belgische shorttrackers. Over een kwartier komen ze in actie in de gemengde estafette. . En het hoeft nog niet afgelopen te zijn voor de Belgische shorttrackers. Over een kwartier komen ze in actie in de gemengde estafette.

clock 07:44 07 uur 44. uitslag finale 1.000 meter. 1. Ji Won Park (ZKo) - 1'27"741 2. Stijn Desmet - 1'27"974 3. Steven Dubois (Can) 4. Kyung Hwan Hong (ZKo) - 1'28"071 5. Pietro Sighel (Ita) - 2'06"515 . uitslag finale 1.000 meter 1. Ji Won Park (ZKo) - 1'27"741 2. Stijn Desmet - 1'27"974 3. Steven Dubois (Can) 4. Kyung Hwan Hong (ZKo) - 1'28"071 5. Pietro Sighel (Ita) - 2'06"515

clock 07:43 07 uur 43. De Koreaan Park viert de wereldtiel, Stijn Desmet volgt in zijn zog.

clock 07:42 07 uur 42. Zilver voor Stijn Desmet! Daar is de eerste medaille voor Team Belgium! Stijn Desmet (24) mag zich na Europees kampioen nu ook vice-wereldkampioen noemen op de 1.000 meter. Desmet reed met ballen in de finale. Hij eiste al vroeg de leiding op en zag enkel de Zuid-Koreaan Park voorbijsnellen. Niet dat Desmet het de thuisrijder cadeau gaf. Hij dwong Park buitenom, maar de Koreaan schaatste te sterk en draaide verdiend naar het goud. Met zilver zet Desmet zijn beste prestatie neer op het WK. Vorig jaar reed hij naar brons op de 500 en de 1.000 meter. . Zilver voor Stijn Desmet! Daar is de eerste medaille voor Team Belgium! Stijn Desmet (24) mag zich na Europees kampioen nu ook vice-wereldkampioen noemen op de 1.000 meter.

clock 07:42 07 uur 42. Stijn Desmet (met de blauwe pijl) draait naar het zilver op de 1.000 meter.

clock 07:35 07 uur 35. Geen WK-medailles voor Suzanne Schulting en Hanne Desmet op de 1.000 meter.

clock 07:33 07 uur 33. Ook geen medaille voor Suzanne Schulting. Verrassing in de A-finale van de 1.000 meter: shorttrackkoningin Suzanne Schulting (25) is op de 5e plaats geëindigd. De tweevoudige olympische kampioene finishte als 4e, maar werd nog naar de laatste plaats verwezen omdat ze te agressief geschaatst had. Het goud ging wel opnieuw naar Nederland. Xandra Velzeboer (21) draaide naar de wereldtitel. Gisteren won ze al het goud op de 500 meter. . Ook geen medaille voor Suzanne Schulting Verrassing in de A-finale van de 1.000 meter: shorttrackkoningin Suzanne Schulting (25) is op de 5e plaats geëindigd. De tweevoudige olympische kampioene finishte als 4e, maar werd nog naar de laatste plaats verwezen omdat ze te agressief geschaatst had.

clock 07:28 07 uur 28. Hanne Desmet 6e op haar 1.000 meter. Hanne Desmet (26) heeft geen medaille kunnen pakken op haar lievelingsnummer. Ze kon zich niet plaatsen voor de grote finale. In de B-finale schaatste Desmet wel autoritair naar de winst. Halfweg de race ging ze binnendoor om de leiding op te eisen en die niet meer af te staan. In de eindrangschikking vindt Desmet haar naam terug op de 6e plaats. Een magere troost op het nummer waarin ze al olympisch brons, WK-zilver en Europees goud won. . Hanne Desmet 6e op haar 1.000 meter Hanne Desmet (26) heeft geen medaille kunnen pakken op haar lievelingsnummer. Ze kon zich niet plaatsen voor de grote finale.

clock 14:30 14 uur 30. Net geen brons voor Hanne Desmet op de 1.500 meter. Net geen brons voor Hanne Desmet op de 1.500 meter

clock 09:15 09 uur 15. Tot zover dag 2 voor de Belgen op het WK in Seoel. Morgen staat onder meer de 1.000 meter op het programma, het lievelingsnummer van Hanne Desmet. Het Belgische team komt op de slotdag ook in actie in de gemengde estafette. . Tot zover dag 2 voor de Belgen op het WK in Seoel.

clock 09:07 09 uur 07. Stijn Desmet (rechtsboven in het wit) vliegt net niet uit de race.

clock 09:06 09 uur 06. Stijn Desmet struikelt naar de 9e plaats. Stijn Desmet schaatst naar een 4e plaats in de B-finale van de 500 meter, goed voor een 9e plaats in het eindklassement. De Belgische topper kwam ei zo na ten val, maar zette zijn misser knap recht. Letterlijk. . Stijn Desmet struikelt naar de 9e plaats Stijn Desmet schaatst naar een 4e plaats in de B-finale van de 500 meter, goed voor een 9e plaats in het eindklassement.

