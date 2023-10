Simone Biles sluit WK in Antwerpen af met 22e en 23e wereldtitel: "Ik blijf mezelf verbazen"

clock 17:34

17 uur 34. Simone Biles: "Over 10 jaar nog eens in Antwerpen? In het publiek dan toch". "Het was een geweldige ervaring in Antwerpen", zei Biles. "Ik ben heel trots op het werk dat ik verzet heb en op het resultaat dat eruit komt. Ik blijf werken en kijk al uit naar de volgende competities." Blikt ze dan al vooruit naar de Spelen in Parijs? "Dat kan ik nog niet zeggen", aldus de Amerikaanse. "Er zijn eerst nog andere wedstrijden. Ik ga weer trainen en dan zien we wel." Met 23 wereldtitels blijft ook Biles zichzelf verbazen. "Ja, ik verbaas mezelf nog steeds met hoe ik blijf gaan en mezelf blijf pushen, zeker na zoveel dagen allroundcompetitie." Zien we Biles over 10 jaar dan nog eens terug op het WK in Antwerpen? "Misschien in het publiek", lacht ze hartlijk. "Dan is het aan andere meisjes." .