De verplichte verhuis naar Canada loont voor de shorttrackers: "Het gaat er intensiever aan toe"

Het was geen vanzelfsprekende verhuis, maar hij loont wel. Hanne Desmet schaatste in Montréal naar goud en zilver, Stijn Desmet deed er een zilveren medaille bij.

Intensievere trainingen in Canada

De andere trainingsaanpak loont. Volgens Ingmar van Riel gaat het er in Canada vooral pittiger aan toe.

"De verschillen zijn niet heel groot", legt de bondscoach uit. "Zowel in Canada als in Nederland proberen ze de wedstrijdsnelheden te benaderen. In Nederland doen ze dat vaak in estafettevorm, in Canada trainen ze meer op individuele basis."

"Dat maakt de inspanning een stuk intensiever. Het betekent dat je zelf moet optrekken, dat je zelf moet schaatsen, zonder de hulp van een teamgenoot."

Het hoogtepunt dit seizoen zou het WK moeten worden in maart in Rotterdam in een tot de nok gevulde Ahoy.



"Zeker weten, de belangrijkste afspraak van het jaar. Ik hoop dat iedereen gezond en fit blijft. Dan gaan we een mooi seizoen tegemoet", sluit Van Riel af.

Volgend weekend staat een nieuwe Wereldbekermanche in Canada op het programma, opnieuw in de nieuwe thuisbasis Montréal.