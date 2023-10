Geen 2e goud, maar wel zilver: Koreaanse Kim verwijst Hanne Desmet naar 2e plaats in Montréal

clock 22:14 22 uur 14. Hanne Desmet moet vrede nemen met zilver. Hanne Desmet heeft geen tweede gouden medaille kunnen meegraaien in Montréal. In de A-finale van de 1.000 meter leek ze alles onder controle te hebben, maar in de finale had ze iets te veel haar handen vol met de Amerikaanse Santos-Griswold, waardoor ze de Koreaanse Gilli Kim uit het oog was verloren. Desmet probeerde het met een ultieme jump nog goed te maken, maar het uitgeschoven been van Kim ging net iets eerder over de finish. De andere Belgen geraakten zondag niet uit de kwalificaties, ook Hannes broer Stijn niet, die zaterdag wel 2e was geëindigd op de 1.500 meter. . Hanne Desmet moet vrede nemen met zilver Hanne Desmet heeft geen tweede gouden medaille kunnen meegraaien in Montréal. In de A-finale van de 1.000 meter leek ze alles onder controle te hebben, maar in de finale had ze iets te veel haar handen vol met de Amerikaanse Santos-Griswold, waardoor ze de Koreaanse Gilli Kim uit het oog was verloren.



Desmet probeerde het met een ultieme jump nog goed te maken, maar het uitgeschoven been van Kim ging net iets eerder over de finish.



De andere Belgen geraakten zondag niet uit de kwalificaties, ook Hannes broer Stijn niet, die zaterdag wel 2e was geëindigd op de 1.500 meter.

clock 20:41 20 uur 41. Val nekt Belgische mannen in B-finale. België is tijdens de eerste wereldbekerwedstrijden shorttrack in Montreal in de B-finale van de aflossing voor mannen als derde en laatste geëindigd. Het kwartet, bestaande uit Stijn Desmet, Adrian Dewagtere, Warre Van Damme en Rino Vanhooren, moest de teams van Italië en de Verenigde Staten voor laten gaan. Vijf ronden (van de 45) voor het einde van de race over vijf kilometer kwam Dewagtere ten val. Op dat moment lagen de drie ploegen nog dicht bij elkaar. Van Damme verving zondag Ward Pétré, die bij de herkansing op de 500 meter was gevallen. Pétré greep naar zijn nek en maakte een duizelige indruk. Niettemin verscheen hij even later aan de start van de tweede herkansingsronde, waarin hij werd uitgeschakeld.



clock 08:55 08 uur 55. België wint B-finale gemengde aflossing. België heeft zaterdagnacht op de Wereldbeker in Montreal de B-finale van de gemengde aflossing gewonnen, goed voor de 5e plaats in de eindstand. Hanne en Stijn Desmet, Tineke den Dulk en Adriaan Dewagtere lieten in de 2 kilometer lange race de Verenigde Staten en Canada achter zich.



Bondscoach Ingmar van Riel liet Dewagtere schaatsen in plaats van Ward Pétré, die in de halve finales had gereden. De A-finale leverde na valpartijen en een herstart een zege op voor China, voor Zuid-Korea en Italië.



Een uur na de B-eindstrijd moest Pétre met Dewagtere, Stijn Desmet en Rino Vanhooren aantreden in de halve finales van de mannenaflossing (5.000 meter). Dat viertal redde het niet tegen olympisch kampioen Canada, Zuid-Korea en Italië.



De vierde plaats betekent dat de mannen zondag in de Maurice Richard Arena de B-finale schaatsen. Daarmee is wel het doel dat Van Riel voor het mannenkwartet had gesteld (top-acht) bereikt.

clock 22:49 22 uur 49. Hanne Desmet pakt eerste zege, Stijn wordt 2e. Hanne Desmet heeft haar eerste wereldbekerzege van het seizoen te pakken. Op de 1.500 meter zegevierde Desmet in Montreal. Een ronde voor het einde nam ze de leiding over van de Zuid-Koreaanse Gilli Kim, die in de finale vroeg voorop was gekomen. Ze verwees Kim naar de tweede en de Amerikaanse Corinne Stoddard naar de derde plaats.

Haar jongere broer Stijn schaatste even later naar de tweede plaats. Lang bleef hij achterin het veld hangen. Op de laatste meters schoof hij zijn schaats net eerder dan de Reinis Berzins uit Letland over de streep. De olympische kampioen Hwang Daeheon schaatste naar de zege.

Meteen raak, dus, voor de Desmetjes. Hanne pakt haar derde wereldbekerzege in haar schaatsloopbaan. Vorig seizoen won de Mechelse races op deze afstand in Almaty en Dordrecht.

