Baaldag voor Belgische shorttrackers: Hanne Desmet verliest WK-zilver door diskwalificatie

Hanne Desmet stond balend voor de Sporza-microfoon na haar 2 bestraffingen. Bij die op de 1.500m verloor ze zilver. Ze werd gediskwalificeerd, omdat ze de Amerikaanse Santos-Griswold hinderde volgens de jury. Hoe kijkt zij naar die fase?



"Ik zat op 2 en was het heel mooi aan het opzetten. Ik was er best zeker van dat ik naar 1 zou gaan. Ik maakte toen een misser en ging half onderuit."



"Ik dacht: "Oké, ik ga toch nog proberen in te halen, want ik wil winnen." Maar dat was de foute beslissing. Ik kwam nog als tweede over de lijn. Maar de scheidsrechter vandaag geeft me de hele dag penalty's."



Desmet kan leven met de straf: "Te streng? Goh, het kan zeker een penalty zijn. Maar het kan ook dat ze het niet geven."



Nam ze niet te veel risico's, had ze voor de zekerheid en de medaille moeten gaan? "Ik had mijn aanval perfect opgezet. Jammer van mijn misser. Ik had daarna het opnieuw moeten opzetten en niet meteen in hetzelfde rechte stuk nog iets proberen. Met een half rondje wachten was het misschien wel gelukt."



Ze kon de tegenslag wel snel een plaats geven. "Het is shorttrack. Een half uur later was er alweer de 500m. Je hebt geen tijd om daarmee in te zitten."



Haar bestraffing op de 500 begreep ze niet: "Dat was een rare call. Volgens iedereen had het eigenlijk andersom moeten zijn."



Ze neemt de pech van vandaag niet meteen mee naar morgen, waar ze op de 1.000m uitkomt: "Dat hoort bij de sport. Het is telkens van afstand naar afstand. Ik kan de 1.000 ook heel goed."



Wat troostende woorden mochten er wel zijn: "Want het is niet leuk, als het niet lukt. Het was net niet. Ik denk dat iedereen zag hoe goed ik aan het schaatsen was en klaar was om in te halen."



"Ik voelde me heel goed. Ook de halve finale was supergoed. Ik had veel goede tegenstanders uitgeschakeld. Ik was klaar voor de finale. Die was ook heel goed, buiten die fout."



Morgen kan ze alles rechtzetten. "En dan vergeten we dit alles." Op het WK 2021 pakte ze op de 1.000m haar tot nu enige WK-plak. Op de Spelen van 2022 had ze brons op de afstand.