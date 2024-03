WK shorttrack is nachtmerrie voor Hanne Desmet: ze wint turbulente 1.000 meter, maar wordt weer bestraft

De 1.000 meter in Rotterdam is een spektakelstuk geworden.



Na een harde wedstrijd begon Hanne Desmet op kop aan de slotronde, maar ze werd opgejaagd door Suzanne Schulting. De Nederlandse drong aan, kon een botsing niet vermijden en schoof met 2 concurrentes onderuit.



Desmet werd zelf ook even gehinderd en zag plots nog de geloste Arianna Fontana opduiken. De Italiaanse wilde Desmet nog even remonteren, maar die aanval werd afgeslagen door onze landgenote.



Goud dus, maar de jury moest uiteraard alle cruciale fases nog eens met een vergrootglas bestuderen.



Het oordeel was opvallend: een herstart en dus een herkansing! Niet voor Desmet, die weer een bestraffing kreeg en niet meer mag deelnemen. Wat is dit WK een nachtmerrie geworden!



Desmet kon haar ogen en oren niet geloven. Na de controverse van gisteren was ze razend na de nieuwe dubieuze beslissing van de officials.



Bij de herneming won de Amerikaanse Kristen Santos-Grisworld. Een gehavende Schulting ging nog van start, maar liet lopen door te veel hinder.