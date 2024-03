Goed nieuws voor 6 Belgische atleten: BOIC maakt eerste selectie voor de Spelen bekend

In het boksen gaat het om Oshin Derieuw (-66kg) en Vasile Usturoi (-57kg). De 36-jarige Derieuw veroverde vorig jaar zilver op de Europese Spelen in Polen en plaatste zich zo als eerste Belgische boksster voor de Olympische Spelen.

Usturoi is op zijn beurt Europees amateurkampioen bij de vedergewichten. De bokscompetities in Parijs zullen in de eerste fase doorgaan in het tennisstadion van Roland Garros. De finalefase vindt plaats in de Arena Paris Nord.

Sarah Chaari wordt de enige Belgische taekwondoka. Zij komt uit bij de middengewichten (57-67 kg). De negentienjarige Chaâri werd wereldkampioene in 2022 en won ook goud op de Europese Spelen vorig jaar. Het taekwondo op de Spelen gaat door in het Grand Palais in Parijs tussen 7 en 10 augustus.



In het zeilen zijn Emma Plasschaert (ILCA 6) en het duo Anouk Geurts en Isaura Maenhaut (49er FX) officieel zeker van hun ticket.

Emma Plasschaert begint aan haar tweede Spelen. De zeilster veroverde begin dit jaar nog brons op het WK ILCA 6. De tweevoudig wereldkampioene (2018 en 2021) werd vierde drie jaar geleden op de Spelen in Tokio.

Geurts (23) en Maenhaut (25) werden vorige week nog negende op het WK in Lanzarote. Ze eindigden in Tokio samen veertiende.

Meer dan waarschijnlijk voegt William De Smet zich nog bij het Belgische zeilgezelschap in Frankrijk. De Smet bezorgde het Belgische team een quotaplaats in de ILCA 7-categorie. Maar zijn selectie moet wel nog officieel bevestigd worden

Het BOIC gaf aan volgende maand een tweede lijst van een vijftiental geselecteerde atleten bekend te maken.