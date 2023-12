Belgische atleten zijn in hun nopjes met outfit voor Parijs: "Het doet ons nog meer verlangen naar de Spelen"

"Ik vind het supermooi. Ik zal zeer blij en trots zijn om deze kledij aan te doen op de Spelen", deelt zeilster Emma Plasschaert de eerste complimenten uit. "Alles zit comfortabel. Het is leuk om op de belangrijke momenten zo gekleed te zijn." "Er is een knipoog naar de vorige collectie die goed onthaald was. Team Belgium heeft goed geluisterd naar de wensen van de Belgische atleten." "Er zit heel veel variatie in, iedereen zal iets kunnen vinden waar hij of zij zich goed in voelt. Ik ben echt onder de indruk." Gymnast Luka Van den Keybus liep gisteren tijdens een dag vol verplichtingen de hele dag rond in zijn Belgisch pakje. "De outfit is zeker en vast heel mooi. Dit is next level. Je kunt heel makkelijk zien wie de Belgen zijn, maar er zit ook nog een mooi design achter. Ik zal de outfit na de Spelen misschien ophangen in mijn woonkamer.” "Ik vind de outfit mooi en comfortabel, toch belangrijk. Het doet je alleen maar nog meer verlangen naar de opening van de Spelen", glimlachte pistier Lindsay De Vylder.

We hebben zelfs ondergoed en kousen gekregen, maar de sneakers vind ik het mooist. Mijn zoontje van 13 jaar zal het supercool vinden. Ik zal kunnen uitpakken. Ewoud Vromant

"Ik vind het echt mooi. Het ontwerp is supermooi gedaan. Het gelijkt een beetje op Tokio, maar het is anders en ik vind het – als ik dat mag zeggen – een tikkeltje mooier", vulde paralympisch atleet Ewoud Vromant aan. "De kledij is aangenaam om te dragen. We hebben zelfs ondergoed en kousen gekregen, maar de sneakers vind ik het mooist. Mijn zoontje van 13 jaar zal het supercool vinden. Ik zal kunnen uitpakken, denk ik." "Ik zal de outfit bijna dagelijks dragen, op de ceremonies na. En voor de wedstrijden hebben we onze koerskledij." Vromant was een van de uithangborden tijdens de show. "De catwalk is wat onwennig voor mij. Ik had het nog nooit gedaan. Het ziet er simpel uit, maar je moet een bepaald tempo aanhouden." "Trapjes zijn niet evident met mijn prothese, maar het zal wel lukken. Ik had er wat zenuwen voor. Of ik tips gevraagd heb aan de professionele modellen? Toch een paar over het tempo.”

Ewoud Vromant en zijn sneakers die in de smaak vallen.

Vromant is ook tevreden dat de olympische premies voor de paralympische atleten zijn opgetrokken tot de hoogte van de andere Belgen. "Ik vind dat heel belangrijk. Het is een symbolisch signaal dat mensen met een beperking hetzelfde verdienen. Dat gaat over alle mensen in de maatschappij, niet alleen over sporters." "Wij geven onze mening en het wordt boven ons hoofd beslist. Het was niet gemakkelijk om een sponsor te vinden die het geld neerlegt. Geld was tot nu toe niet de motivatie, maar het is wel een significant bedrag. Het geeft misschien extra duwtje."

"We hebben de atleten heel hard betrokken in het proces"