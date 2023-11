Brengt Debrecen de 3x3 Belgian Lions weer geluk? De weg naar Parijs 2024 loopt opnieuw langs Hongarije

De kwalificaties voor het 3x3-toernooi op de Olympische Spelen van 2024 verlopen in verschillende fases. Drie landen zijn op dit moment al zeker van deelname dankzij hun plaats op de wereldranking: Servië, de Verenigde Staten en China.

Daar zullen in de loop van 2024 nog 5 landen bijkomen, gespreid over 3 verschillende kwalificatietoernooien: UOQT 1, UOQT 2 en OQT.

UOQT 1 is voorbehouden voor landen die op de voorbije 2 Olympische Spelen geen basketbalteam hadden in 5x5. Door de deelname van de Belgian Cats in Tokio 2020 komen de 3x3 Belgian Lions daarvoor niet in aanmerking. Op UOQT 1 wordt één olympisch ticket uitgedeeld.

Op UOQT 2 komen de kampioenen van de verschillende continenten uit, samen met gastland Frankrijk en de landen die het goed deden op het WK 3x3. Ook daar staat één olympisch ticket op het spel.

Voor de 3x3 Belgian Lions zal het moeten gebeuren op OQT, dat eind mei 2024 wordt georganiseerd in het Hongaarse Debrecen. Op dat toernooi worden de laatste 3 tickets voor Parijs 2024 uitgedeeld.

Dat Debrecen het decor is voor het laatste kwalificatietoernooi is ongetwijfeld een mentale boost voor de Belgen. Het is de plaats waar de 3x3 Belgian Lions 3 jaar geleden de kwalificatie voor Tokio afdwongen.

Team Antwerp, de hofleverancier van de nationale ploeg, won er vorig jaar ook zijn allereerste toernooi op de WorldTour, het hoogste 3x3-niveau. Is Debrecen de Belgen volgend jaar opnieuw gunstig gezind?