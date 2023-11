Luka Doncic of Giannis Antetokounmpo? Een van de twee NBA-sterren zal al zeker de Spelen mislopen

Het Slovenië van Luka Doncic (Dallas Mavericks) en het Griekenland van Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) werden bij de loting voor het olympische kwalificatietoernooi in dezelfde poule ondergebracht.

Het olympisch basketbaltoernooi zal het dus zonder een van beide NBA-sterren moeten stellen.

Vierentwintig landen werden over vier kwalificatietoernooien verdeeld. Ze nemen het eerst tegen elkaar op in groepen van drie, waarvan de top twee kruisfinales speelt. Alleen de toernooiwinnaar plaatst zich voor de Spelen in Parijs.

Griekenland is gastland voor een toernooi en heeft in Piraus naast Slovenië ook nog met de Dominicaanse Republiek, Egypte, Kroatië en Nieuw-Zeeland af te rekenen.

Kwalificatietoernooi in Valencia (Spanje):

Groep A: Libanon, Angola, Spanje

Groep B: Finland, Polen, Bahama's

Kwalificatietoernooi in Riga (Letland):

Groep A: Georgië, Filipijnen, Letland

Groep B: Brazilië, Kameroen, Montenegro

Kwalificatietoernooi in Piraeus (Griekenland):

Groep A: Slovenië, Nieuw-Zeeland, Kroatië

Groep B: Egypte, Griekenland, Dominicaanse Republiek

Kwalificatietoernooi in San Juan (Puerto Rico)

Groep A: Mexico, Ivoorkust, Litouwen

Groep B: Italië, Puerto Rico, Bahrein

De Belgian Lions werden op het prekwalificatietoernooi in Istanboel al uitgeschakeld voor een deelname aan de Spelen.