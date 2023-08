Zweden maakt definitief einde aan de olympische ambities van de Belgian Lions

clock 22:16 22 uur 16. Einde verhaal voor de Belgian Lions. Ondanks 2 nederlagen hadden de Belgian Lions nog een kans om zich als nummer 2 (na het ongenaakbare Kroatië) te plaatsen voor de halve finales van het toernooi. Hiervoor moesten ze met 3 punten verschil winnen van Zweden. De wedstrijd was bijzonder spannend. Zelden was er meer dan een paar punten verschil tussen beide teams. België en Zweden begonnen aan het slotkwart in totale balans: 65-65. Uiteindelijk wonnen de Zweden met 1 puntje verschil: 78-79. Thijs De Ridder was topschutter bij de Belgen met 17 punten (en ook 9 rebounds). Loïc Schwartz voegde daar 14 punten en 7 rebounds aan toe. . Einde verhaal voor de Belgian Lions Ondanks 2 nederlagen hadden de Belgian Lions nog een kans om zich als nummer 2 (na het ongenaakbare Kroatië) te plaatsen voor de halve finales van het toernooi. Hiervoor moesten ze met 3 punten verschil winnen van Zweden.



De wedstrijd was bijzonder spannend. Zelden was er meer dan een paar punten verschil tussen beide teams. België en Zweden begonnen aan het slotkwart in totale balans: 65-65. Uiteindelijk wonnen de Zweden met 1 puntje verschil: 78-79.



Thijs De Ridder was topschutter bij de Belgen met 17 punten (en ook 9 rebounds). Loïc Schwartz voegde daar 14 punten en 7 rebounds aan toe.

clock 21:35 21 uur 35. clock 18:04 18 uur 04. Nét geen straffe remonte tegen Nederland. Een tekort aan energie, geen opties in de aanval door statisch spel en defensief te braaf tegen de noorderburen. De eerste helft van de jonge Belgian Lions was er een om snel te vergeten in hun tweede wedstrijd van het olympisch prekwalificatietoernooi. Bij de rust keken de Belgen dan ook tegen een achterstand van 17 punten aan. Een kloof die nauwelijks te overbruggen leek met enkel Loic Schwartz als Lion op niveau. Maar dan volgde een verwoestend derde kwart. Onder leiding van Schwartz en Milan Samardzic knabbelden de Belgen aan de kloof. 27-12 in het derde kwart zorgde voor angst bij de Nederlandse ploeg. Waneer Samardzic 5 seconden voor de laatste buzzer met een driepunter de score op 76-76 bracht, leek een rondje overtime in de maak. Maar met de laatste aanval van de wedstrijd wipten de Nederlanders alsnog over de Lions. Zij mogen de Olympische Spelen zo stilaan uit hun hoofden zetten, enkel bij een ruime zege tegen Zweden maakt België nog een waterkans om door te stoten.

Bij de rust keken de Belgen dan ook tegen een achterstand van 17 punten aan. Een kloof die nauwelijks te overbruggen leek met enkel Loic Schwartz als Lion op niveau.

Maar dan volgde een verwoestend derde kwart. Onder leiding van Schwartz en Milan Samardzic knabbelden de Belgen aan de kloof. 27-12 in het derde kwart zorgde voor angst bij de Nederlandse ploeg.

Waneer Samardzic 5 seconden voor de laatste buzzer met een driepunter de score op 76-76 bracht, leek een rondje overtime in de maak. Maar met de laatste aanval van de wedstrijd wipten de Nederlanders alsnog over de Lions.

Zij mogen de Olympische Spelen zo stilaan uit hun hoofden zetten, enkel bij een ruime zege tegen Zweden maakt België nog een waterkans om door te stoten.

clock 19:21 19 uur 21. clock 16:02 16 uur 02. Belgian Lions krijgen pak slaag van sterk Kroatië. De jonge Belgian Lions hebben een oplawaai gekregen van Kroatië in het eerste duel van het pre-olympisch kwalificatietoernooi: 86-55. Onder impuls van NBA-spelers Ivica Zubac (18 punten en 14 rebounds) en Dario Saric (17 punten) werd België overklast. Bij de pauze stonden de Belgen al 21 punten in het krijt. De jonge Belgische selectie kon enkel in het laatste quarter zijn voet naast Kroatië zetten, toen de Kroatische sterren al op de bank zaten. Dat leverde de 86-55-eindstand op. Bij België konden Manu Lecomte (16 punten en 4 assists), Thijs De Ridder (11 punten en 11 rebounds) en Ismael Bako (8 punten en 7 rebounds) de beste cijfers voorleggen. In de andere wedstrijd in poule D verloor Nederland met 89-91 van Zweden. Het team van Dario Gjergja speelt maandag tegen Nederland en woensdag tegen Zweden.





clock 16:01 16 uur 01. Ismael Bako moest inside optornen tegen Saric (9) en Zubac (40).

