Tickets voor Cats op OS-kwalificatietoernooi vanaf woensdag te koop: "Mikken in Antwerpen op publieksrecord"

Vier jaar geleden konden de Belgian Cats zich in Oostende voor het eerst plaatsen voor de Olympische Spelen. Nu de Belgische vrouwen Europees kampioen zijn, mag het nog wat grootser: de Cats zullen zich in het imposante Sportpaleis in Antwerpen proberen te kwalificeren voor Parijs 2024.

De ticketverkoop voor dat olympisch kwalificatietoernooi (OKT) gaat woensdag van start. In de eerste fase zijn enkel kaartjes voor het volledige weekend en zitjes pal naast het veld te koop. Vanaf dinsdag 5 december start de verkoop van dagtickets.

Dé topaffiche in februari is die tussen Europees kampioen België en regerend olympisch en wereldkampioen Verenigde Staten, meteen op de 1e dag van het OKT. "Daar kijken we enorm naar uit", zegt Sven Van Camp, technisch directeur van de Belgian Cats.

"Dit kan een echte waardemeter zijn voor ons en zet al meteen de toon voor het hele toernooi. We verwachten zeker geen cadeaus van de Amerikanen, want ze komen naar Antwerpen om te winnen en de Spelen zo goed mogelijk voor te bereiden."

Wellicht valt de beslissing over de olympische tickets pas op zondag 11/02. Die dag hopen de Belgian Cats tegen Nigeria naast de olympische kwalificatie ook een publieksrecord voor een dameswedstrijd in België in de wacht te slepen.

"In het vrouwenvoetbal staat dat record op naam van Standard met 9.027 toeschouwers. Dat record willen we op zondag breken, samen met het behalen van het olympische ticket. We roepen dan ook iedereen op om te komen supporteren", zegt Belgian Cat Julie Vanloo.