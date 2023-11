Slechte generale repetitie voor finale: Antwerp overleeft groepsfase niet in Hongkong

Antwerp TOPdesk had vorige week nog vertrouwen getankt door de finale te halen van het WorldTour-toernooi in Manama (Bahrein). Maar dat vertrouwen kreeg vandaag een deukje in Hongkong.



De Antwerpse ploeg, met Dennis Donkor, Jonas Foerts, Bryan De Valck en Vic Van Oosterwyck in de rangen, won wel zijn eerste poulewedstrijd tegen qualifier Omaha (21-18).

Maar de zware 13-21-nederlaag tegen Parijs brak de Belgen zuur op. Omdat Omaha met 21-14 won tegen Parijs, eindigde Antwerp op basis van het puntenaantal op de laatste plek.

Een slechte generale repetitie dus voor Antwerp, dat over twee weken in Jeddah de finale van het WorldTour 3x3-seizoen speelt.