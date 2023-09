Olympische droom van 3x3 Lions blijft overeind na turbulente maanden: "Maar moeten ons niveau opkrikken"

De 3x3 Belgian Lions waren op de Olympische Spelen van Tokio nog een van de revelaties. Of we ook in Parijs zullen kunnen genieten van Thibaut Vervoort en co is op dit moment nog lang niet zeker. De schorsing van bezieler Nick Celis zindert nog steeds na en het kwalificatietoernooi voor de volgende Spelen wordt ook geen sinecure. Op minder dan een jaar voor Parijs 2024 maken we de balans op van het 3x3-topbasketbal in België. "We gaan ons niveau echt moeten opkrikken", klinkt het binnen het team zelf.

Na een teleurstellend WK eerder dit jaar hebben de 3x3 Belgian Lions vorige week opnieuw niet kunnen overtuigen op het EK, met een 7e plaats Drie jaar geleden veroverden de 3x3 Belgian Lions nog de harten van het publiek met een 4e plek op de Olympische Spelen. Ook op het WK van vorig jaar in eigen land werden de Lions 4e. Het nationale team droomt van de volgende stap - een medaille op de Olympische Spelen - maar de voorbije maanden zijn turbulent geweest, met onder meer de schorsing van bezieler Nick Celis. Hoe groot is de impact van zijn schorsing op de werking van de ploeg? Mogen we nog steeds hopen op een olympische medaille? Op minder dan een jaar voor Parijs 2024 trok Sportweekend met enkele pertinente 3x3-vragen naar de belangrijkste hoofdrolspelers.

Wat is de impact van de schorsing van Nick Celis?

Hoe wordt zijn schorsing opgevangen?

Blijven de ambities overeind en wat is er nodig om ze waar te maken?

De Belgian Lions (en ook Team Antwerp) moeten het sinds kort rooien zonder Nick Celis. De bezieler van het 3x3-basketbal in België is geschorst in een onderzoek naar fraude. "Dat Nick er niet meer bij is, is een heel groot gemis", bekent ploegmaat Bryan De Valck. "Hij is er de hele tijd mee bezig. Hij is de bezieler, zowel op als naast het veld. Er zijn veel kleine dingen die we nooit zelf hoefden te doen, waarvan we nu moeten leren om ze zelf te doen. Dat is een beetje een transitiefase op dit moment." "Nick was heel veel bezig met ploegen te scouten en analyses te maken. Hij is heel intelligent en bekijkt de dingen op een andere manier. Hij heeft ook een heel hoog basketbal IQ. Daardoor ziet hij kleine dingetjes wel die wij niet zien."

Ook Thibaut Vervoort mist zijn maatje op het veld. "Ik ben de enige speler van de olympische ploeg die nog overblijft. Ik denk dat iedereen wel gezien heeft dat er een heel goeie flow was tussen Nick en ik", zegt Vervoort. "De jaren en speelminuten die ik met Nick had, kun je niet zomaar vervangen.

"Met Nick is een steunpilaar weggevallen. Er zijn nu andere kwaliteiten en krachten in de ploeg gekomen, maar om met hen hetzelfde samenspel te creëren als ik met Nick had, daar is tijd voor nodig. Daar wil ik me nu op focussen." Bondscoach Steve Ibens beaamt dat het sportieve gemis van Celis groot is. "Nick is een veelzijdige speler die verschillende aspecten van het spel beheerst. Hij is ook sterk met de rug naar de ring, wat we nu wel een beetje missen", merkt Ibens op. "Bovendien is hij ook heel intelligent in zijn spel, kan hij screens zetten en staat hij ook defensief zijn mannetje tegen die fysiek sterkere landen. Dat is dus wel een verlies." "Maar de feiten zijn wat ze zijn. Hij is nu geschorst, dus dan kan hij ook niet geselecteerd worden. Het is een heel turbulente periode geweest, waarin we ook rekening moesten houden met de juridische procedure. Het is een spijtige zaak voor de sport dat het zo is moeten lopen." (lees voort onder de foto)

Nick Celis

Hoe wordt de schorsing van Celis opgevangen?

Het is duidelijk: de impact van Nick Celis was groot. Celis was niet alleen de bezieler, maar nam ook de rol van coach en scout op zich. Die taken worden nu mondjesmaat ingevuld, onder meer ook met de aanstelling van Steve Ibens als bondscoach. "Op het EK hadden we een heel mooie staf rondom ons: coaching staf, physical coach, kiné. De beleidsmensen van de bond waren er ook bij. We proberen stappen te zetten. Op dit moment voelen we vanuit de bond heel veel steun, ook al is het voor hen ook een leerproces", merkt Thibaut Vervoort op. "Er wordt nog bekeken hoe we de coaching staf nog kunnen versterken. Daar komt heel veel bij kijken. Het is allemaal nieuw. Samen met Basketball Belgium proberen we een perfect team samen te stellen."

De rol van een coach in 3x3 is ook helemaal anders dan in 5x5. De impact van een coach is vooral voelbaar voor of na een wedstrijd, tijdens een match mag er immers niet gecoacht worden. "Ook voor mij is dat een leerproces", bekent bondscoach Steve Ibens. "Je moet als coach veel overlaten aan de spelers, ze moeten zelf bepalen tijdens een match wat voor hen het beste werkt. Die verantwoordelijkheid ligt op dat moment bij hen."

Ibens was er recent niet bij als bondscoach op het EK door professionele verplichtingen. Zijn taken werden overgenomen door Tom Van den Bosch. "Hij heeft de analyses van de tegenstanders gemaakt en daarmee heeft hij ons goed geholpen", zegt Bryan De Valck. "We krijgen veel hulp van de bond. Zij steunen ons zo goed als ze kunnen. We kunnen ook dagelijks gebruik maken van de zaal en de gym van de Topsportschool in Wilrijk om te trainen. De professionalisering neemt toe, er is nog heel veel groeimarge."

Thibaut Vervoort, Bryan De Valck en Dennis Donkor van de 3x3 Belgian Lions.

Blijven de olympische ambities overeind?

Na de schorsing van Nick Celis blijft nog één speler over van de olympische ploeg van Peking: Thibaut Vervoort. Inmiddels is ook Bryan De Valck al een routinier op het 3x3-circuit en zijn ook nieuwe gezichten Dennis Donkor en Jonas Foerts in geen tijd opgeklommen naar de top 20 van de wereld. Donkor is zelfs de nummer 9 van de wereld, waarmee hij op dit moment de hoogst geklasseerde Belg is. En hoewel het team in vergelijking met Tokio een metamorfose ondergaan heeft, zowel qua namen als qua omkadering, zijn de ambities overeind gebleven. De Belgen willen volgend jaar opnieuw schitteren op de Olympische Spelen.

Bondscoach Steve Ibens merkt op dat de weg naar Parijs niet eenvoudig is. "De eerste 2 kwalificatietoernooien zullen we wellicht niet halen", klinkt het. "Dan is er nog een kwalificatietoernooi in juni 2024 met 16 landen, waarvan er nog 3 naar de Spelen mogen."

"Op dat moment zullen er al 5 olympische tickets verdeeld zijn. Er zijn maar 8 plaatsjes en er zijn heel wat goeie landen. Andere landen zetten nu ook enorm in op 3x3. Het niveau van een aantal jaar geleden, kun je al niet meer vergelijken met nu." Ook de spelers zelf branden van olympische ambitie. "Wij willen koste wat het kost Parijs halen. Met de kwaliteiten die we hebben is dat zeker mogelijk, maar we hebben op dit moment nog maar één kans. Er is heel veel potentieel. We moeten er natuurlijk eerst geraken", zegt Bryan De Valck. "Op het profcircuit behoren we met Team Antwerp wel bij de top. Ambitieus zijn mag, maar we moeten ook realistisch zijn. Het ligt allemaal zo dicht bij elkaar. We mogen zeker focussen op een olympische medaille, maar we gaan ons niveau echt wel moeten opkrikken en ons samenspel moeten verbeteren."

Team Antwerp won onlangs de WorldTour-manche in Lausanne.

Wat is er nog nodig om ambities waar te maken?

De Belgen dromen wel van een olympische medaille, maar op het WK en het recente EK bleven de 3x3 Lions wel onder de verwachtingen. Een lichtpunt dit jaar waren wel de Europese Spelen, waar het team in moeilijke omstandigheden het zilver veroverde. Het pijnpunt wat vaak blijkt terug te komen in de aanloop naar de grote toernooien: een gebrek aan "team chemistry", omdat de voorbereiding kort is. Voor de spelers van Antwerp is het telkens weer zoeken naar de juiste connectie met Thibaut Vervoort, die dit jaar voor een Chinees team speelt op het profcircuit. "Voor het EK hebben we maar één week met Thibaut kunnen trainen. Richting olympisch kwalificatietoernooi zou het goed zijn om vroeger samen te kunnen trainen en zo automatismen te kweken. Dat is heel belangrijk", benadrukt Bryan De Valck.

Thibaut Vervoort treedt De Valck bij. "We moeten richting Parijs een duidelijke flow en structuur creëren. Ons grootste werkpunt is om een competitiekern te creëren, zodat we een trainingskamp kunnen organiseren om een zo sterk mogelijke ploeg te vormen. Dan kunnen we het onderste uit de kan gaan halen."

Vervoorts contract in China loopt eind dit jaar af. Zien we hem volgend seizoen misschien weer bij Antwerp om daar aan die automatismen te werken? "Er lopen momenteel gesprekken met de bond. Parijs 2024 is het allergrootste doel. Of dat dan met Antwerp of de nationale ploeg is, zullen we nog zien." Sven Van Camp, Technisch Directeur van Basketbal Vlaanderen, bevestigt dat er gesproken wordt met Vervoort met het oog op Parijs 2024. "Maar de keuze ligt natuurlijk bij hem", zegt Van Camp.

