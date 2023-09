De 3x3 Belgian Lions openen vandaag hun jacht op EK-medaille (en ook Parijs zit in het achterhoofd)

Het maakt dat België met ambitie is afgezakt naar Israël, ook omdat Team Antwerp - nog steeds de hofleverancier voor de nationale ploeg - de jongste weken loopt als een tierelier, met onder meer WorldTour-winst in Lausanne .

Op grote toernooien was het in het verleden vaak nét niet voor de 3x3 Belgian Lions: 4e op de Olympische Spelen van Tokio, ook 4e op het WK 2022 in Antwerpen. Ook op EK's konden de Belgen nog geen potten breken.

Ik denk dat we niet hoeven onder te doen voor andere teams. We zijn met ambities afgezakt naar het EK.

Als de mayonaise met verloren zoon Vervoort snel pakt, hoeven deze Lions niemand te vrezen, te meer omdat toplanden als Servië en Letland niet met hun op papier sterkste selectie naar Jeruzalem zijn afgezakt.

"We gaan uiteraard voor groepswinst", zegt Dennis Donkor over de poule met Cyprus en Letland. "Tegen de Letten willen we graag revanche nemen voor de verloren finale op de European Games en tegen Cyprus zouden we niet al te veel problemen mogen ondervinden."

"Vanaf de kwartfinales is het dan altijd erop of eronder. Gelukkig zijn we ondertussen al gewapend tegen de stress in zulke momenten. Ik denk dat we niet hoeven onder te doen voor andere teams. We zijn met ambities afgezakt naar het EK."

Nog een extra motivatie voor de Lions dit toernooi: de winnaar van het EK versiert een ticket voor het 2e van 3 olympische kwalificatietoernooien volgend jaar. Bij winst zouden de Belgen zichzelf dus een extra kans geven om zich te plaatsen voor de Olympische Spelen van 2024.