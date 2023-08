Dennis Donkor, Jonas Foerts, Thibaut Vervoort en Bryan De Valck gaan voor een EK-medaille

Komende dinsdag spelen de Belgen de poulefase in Jeruzalem. De tegenstand komt uit Letland (nummer 7 van de wereld) en Cyprus (nummer 93).

Of Bryan De Valck die match haalt, is nog niet zeker. De international blesseerde zich met Team Antwerp aan zijn enkel.

"Bryan is volop bezig aan zijn revalidatie", zegt bondscoach Steve Ibens. "Vrijdag evalueren we of hij speelklaar geraakt."

Vic Van Oosterwyck en olympiër Rafaël Bogaerts staan klaar om in te springen.

Caspar Augustijnen is er sowieso niet bij. Twee maanden geleden liep hij een zware knieblessure op tijdens de Europese Spelen, waar de 3x3 Lions zilver pakten.

Op het EK boekten de Belgen nog geen succes. Vorig jaar strandden ze in de kwartfinales (tegen Litouwen), in 2021 overleefden ze de groepsfase niet.

Tijd voor revanche dus. De Lions mikken in Jeruzalem op een podiumplaats.