"Het wordt belangrijk om de juiste ploeg en het juiste evenwicht te vinden bij de 3x3 Belgian Lions"

Het EK van de Belgian Lions was dinsdag nog goed begonnen, met een demonstratie tegen Cyprus. Daarna werd verloren van Letland in de poulefase, vandaag was ook Litouwen een maatje te groot in de kwartfinales. "Tegen de Litouwers hebben ze vooral defensief te veel steken laten vallen", zag Dennis Xhaët. "Ook in de rebound waren ze af en toe niet genoeg gefocust. En soms werden ze ook fysiek overtroefd. Litouwen is ook gewoon een goeie ploeg, met heel wat kracht en lengte. Daar hadden de Lions weinig antwoorden op." "Die paar onoplettende momenten in verdediging, daar kom je tegen Cyprus nog mee weg, maar niet tegen de toplanden in deze fase van de competitie. Ook al niet tegen Letland in de poulefase, trouwens. Het was wat slordig, al is zo'n toernooi van 2 dagen ook altijd een beetje een momentopname."

Thibaut Vervoort was minder "Must See TV" dan we hem al gezien hebben. Dennis Xhaët

Ook offensief leek het bij momenten moeizaam te lopen. "Er was wat minder creativiteit dan de voorbije jaren", beaamt Xhaët. "Dennis Donkor scoorde wel vlot, maar Thibaut Vervoort was minder "Must See TV" (Vervoorts bijnaam, red) dan we hem al gezien hebben." Zit Vervoorts vertrek naar een Chinese ploeg daar voor iets tussen? "Dat denk ik niet. Hij kon vroeger ook voor zichzelf iets creëren, soms zelfs uit een onmogelijke situatie. Dus ik denk niet dat een eventueel gebrek aan "team chemistry" een rol gespeeld heeft." "Misschien zit hij gewoon in een wat moeilijker moment in zijn carrière. Zijn shotpercentage op het circuit is gezakt naar minder dan 20%, dat zegt al genoeg. Zijn vertrouwen leek wat weg te zijn, maar dat kan ook snel terugkomen. Daarvoor heeft hij klasse en kwaliteit genoeg. Dat zie ik wel goedkomen."

Thibaut Vervoort

"Misschien nog iemand nodig met een ander profiel"

België trad in Israël aan met Bryan De Valck, Dennis Donkor, Jonas Foerts en Thibaut Vervoort. Is dat op dit moment het sterkste kwartet dat de Belgen op de been kunnen brengen? "Puur kwalitatief zijn dit de beste vier", meent Dennis Xhaët, die wel een kanttekening plaatst. "Met Donkor, Foerts en Vervoort heb je 3 heel goeie shotters en De Valck is een speler die het vuile werk opknapt. Maar misschien missen ze wel een klein beetje snelheid. Een ander profiel zou het nog compatibeler kunnen maken. Nu is het misschien wat te eentonig." "Onderschat bijvoorbeeld de impact niet van Vic Van Oosterwyck bij Team Antwerp. Ik vind dat een heel goeie speler, eentje die misschien wel iets extra's zou kunnen toevoegen dat ze nu missen. Hij brengt heel veel snelheid en kan ook zelf iets creëren. Defensief moet je dan wel oplossingen vinden, want hij is niet de grootste."

Celis was geobsedeerd door 3x3 en dat gaf altijd een bepaalde voorsprong aan de Belgen. Die zijn ze nu wat kwijtgespeeld. Dennis Xhaët

Missen de Belgen de geschorste Nick Celis? "Celis zorgde altijd voor originele plays. Hij heeft veel vernieuwingen in 3x3 gebracht. Hij kende de tegenstanders ook door en door. Celis was geobsedeerd door 3x3 en dat gaf altijd een bepaalde voorsprong aan de Belgen. Die zijn ze nu wat kwijtgespeeld", ziet Xhaët. "Thibaut Vervoort zou die rol misschien kunnen overnemen en onderschat ook Jonas Foerts niet. Hij ziet het spelletje fantastisch goed en heeft een heel goed tactisch inzicht." "Als hij nog wat langer meedraait in 3x3, dan kan hij misschien nog meer dan Vervoort die rol van Celis overnemen. Ik denk dat hij eigenlijk de geknipte man is om dat te doen."

Nick Celis is de bezieler van het 3x3-basketbal in België.

"Het zal van Team Antwerp moeten komen"