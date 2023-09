clock 11:40 11 uur 40. Litouwen maakt het af. De refs fluiten niet bepaald in het voordeel van de Belgen. Een nieuwe dubieuze call stuurt de Litouwers richting vrijworplijn en daar maken ze het af: 21-12. Einde verhaal voor de Lions. . Litouwen maakt het af De refs fluiten niet bepaald in het voordeel van de Belgen. Een nieuwe dubieuze call stuurt de Litouwers richting vrijworplijn en daar maken ze het af: 21-12. Einde verhaal voor de Lions.

clock 11:39 11 uur 39. Met nog een kleine 4 minuten te gaan mogen de spelers even uitblazen tijdens een time-out. Foerts mag zo dadelijk wel naar de vrijworplijn voor 2 shots. Kan hij iets doen aan de 19-11-achterstand? . Met nog een kleine 4 minuten te gaan mogen de spelers even uitblazen tijdens een time-out. Foerts mag zo dadelijk wel naar de vrijworplijn voor 2 shots. Kan hij iets doen aan de 19-11-achterstand?

clock 11:38 11 uur 38. De Valck maakt de 10e Belgische ploegfout en dat is slecht nieuws. Dat betekent niet alleen 2 vrijworpen voor Litouwen, maar bovendien krijgen ze ook opnieuw het balbezit. . De Valck maakt de 10e Belgische ploegfout en dat is slecht nieuws. Dat betekent niet alleen 2 vrijworpen voor Litouwen, maar bovendien krijgen ze ook opnieuw het balbezit.

clock 11:35 11 uur 35. Code rood. De shottechniek van Uzupis is niet het mooiste shotje dat we ooit gezien hebben, maar hij jaagt er toch maar mooi zijn tweede tweepunter mee door het netje. Bij 15-9 staat België 6 punten in het krijt. Kan het nog? . Code rood De shottechniek van Uzupis is niet het mooiste shotje dat we ooit gezien hebben, maar hij jaagt er toch maar mooi zijn tweede tweepunter mee door het netje. Bij 15-9 staat België 6 punten in het krijt. Kan het nog?

clock 11:34 11 uur 34. Donkor met zijn tweede tweepunter! . Donkor met zijn tweede tweepunter!

clock 11:33 11 uur 33. 7 ploegfouten voor België. De Valck maakt de 7e Belgische fout en dat betekent dat Litouwen vanaf nu bij elke nieuwe fout 2 vrijworpen krijgt. Met nog ruim 5 minuten op de klok is dat erg vroeg in de match. . 7 ploegfouten voor België De Valck maakt de 7e Belgische fout en dat betekent dat Litouwen vanaf nu bij elke nieuwe fout 2 vrijworpen krijgt. Met nog ruim 5 minuten op de klok is dat erg vroeg in de match.

clock 11:33 11 uur 33. Donkor on fire. Het is Dennis Donkor die de Belgen in de match houdt. Met een tweepunter maakt hij er 8-8 van. . Donkor on fire Het is Dennis Donkor die de Belgen in de match houdt. Met een tweepunter maakt hij er 8-8 van.

clock 11:32 11 uur 32. Vervoort bedient De Valck. Knap samenspel tussen Vervoort en De Valck levert een open lay-up voor die laatste: 7-6. . Vervoort bedient De Valck Knap samenspel tussen Vervoort en De Valck levert een open lay-up voor die laatste: 7-6.

clock 11:31 11 uur 31. In de rebound moet het duidelijk beter bij de Belgen, maar wat doe je tegen die Pukelis? Sporza-commentator Dennis Xhäet. In de rebound moet het duidelijk beter bij de Belgen, maar wat doe je tegen die Pukelis? Sporza-commentator Dennis Xhäet

clock 11:30 11 uur 30. Donkor schiet weer raak. Dennis Donkor vlamt zijn tweede tweepunter binnen. Daarmee behoudt België de aansluiting: 6-5. . Donkor schiet weer raak Dennis Donkor vlamt zijn tweede tweepunter binnen. Daarmee behoudt België de aansluiting: 6-5.

clock 11:29 11 uur 29. Vreemde beslissing van de ref in het nadeel van de Lions. Vreemde beslissing van de ref in het nadeel van de Lions

clock 11:28 11 uur 28. Pukelis worstelt De Valck tegen de grond, maar zelfs na het bekijken van de beelden zien de refs hier een fout van de Belg in. Vreemd. . Pukelis worstelt De Valck tegen de grond, maar zelfs na het bekijken van de beelden zien de refs hier een fout van de Belg in. Vreemd.

clock 11:27 11 uur 27. De Belgen slagen er niet in om Pukelis zonder fouten af te stoppen. De teller staat op 3 Belgische ploegfouten. . De Belgen slagen er niet in om Pukelis zonder fouten af te stoppen. De teller staat op 3 Belgische ploegfouten.

clock 11:27 11 uur 27. Thibaut Vervoort pakt uit met een goede dunk! . Thibaut Vervoort pakt uit met een goede dunk!

clock 11:26 11 uur 26. Dunk Vervoort. Prima fake van Thibaut Vervoort, die zo de weg vrij heeft naar de ring. Met een dunkje maakt hij er 4-3 van. . Dunk Vervoort Prima fake van Thibaut Vervoort, die zo de weg vrij heeft naar de ring. Met een dunkje maakt hij er 4-3 van.

clock 11:25 11 uur 25. Sterke Pukelis. Pukelis heerst in de rebound en duwt de bal binnen. Hij krijgt bovendien ook nog de fout mee. Ook de bonusvrijworp gooit hij binnen: 4-2. . Sterke Pukelis Pukelis heerst in de rebound en duwt de bal binnen. Hij krijgt bovendien ook nog de fout mee. Ook de bonusvrijworp gooit hij binnen: 4-2.

clock 11:24 11 uur 24. De wedstrijd ligt even stil, vermoedelijk weer een technisch probleem met de klok. . De wedstrijd ligt even stil, vermoedelijk weer een technisch probleem met de klok.

clock 11:23 11 uur 23. Bom van Donkor. Dennis Donkor tekent voor de eerste Belgische punten van de match. Na een assist van Foerts jaagt hij een tweepunter binnen. Het staat 2-2. . Bom van Donkor Dennis Donkor tekent voor de eerste Belgische punten van de match. Na een assist van Foerts jaagt hij een tweepunter binnen. Het staat 2-2.

clock 11:22 11 uur 22. Daar is Pukelis al. Hij beukt zich een weg naar de ring en legt het eerste makkelijke puntje binnen, daar kan De Valck niks tegen beginnen. . Daar is Pukelis al. Hij beukt zich een weg naar de ring en legt het eerste makkelijke puntje binnen, daar kan De Valck niks tegen beginnen.