3x3 Lions na groepsfase EK: "Hoeven voor niemand onder te doen"

"Cyprus als opener was misschien een cadeau, maar daarom niet ideaal. Tegen Letland lag het niveau een pak hoger en moesten we ons flink aanpassen. De schok was iets te groot", doet Jonas Foerts het verhaal van de groepsfase.

Tot halfweg hielden de Belgen goed stand tegen olympisch kampioen Letland. "Wij spelen met een nieuwe samenstelling. Daardoor verloren we elkaar wat uit het oog. Onze uitvoering was niet zoals het moest en ons spel zakte wat in mekaar."

"Geen ramp", vindt Foerts, "donderdag komen we met een reactie."