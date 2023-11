Emma Plasschaert stelt zich kandidaat voor de atletencommissie van het IOC: "Hoop op de steun van Team Belgium"

"Ik merk dat mijn werk in de Belgische commissie me nauw aan het hart ligt. Het zou alvast mooi zijn dat ik de Belgische atleten ook zou kunnen vertegenwoordigen bij het IOC, en natuurlijk ook de zeilgemeenschap."

De bekendste Belg die ook in die commissie zetelde was Jacques Rogge (ook een zeiler), die het later nog schopte tot de voorzitter van het IOC. Maar zo hard van stapel wil Plasschaert nog niet lopen.



"Op dat niveau moet je heel politiek correct zijn, en ik denk niet dat ik daar gemaakt voor ben", glimlacht Plasschaert.



Toch heeft de zeilster al een duidelijk idee over wat ze zou willen verbeteren wanneer ze een zitje zou bemachtigen. De drie pijlers van Plasschaert:



1. Communicatie: "Eerst en vooral zou ik open communicatiekanalen willen tussen atleten en hogere instanties. Er komt vaak goede feedback van de sporters, maar die komt niet tot bij de top."



2. Duurzaamheid: "Voor mij is het sustainability-verhaal persoonlijk ook zeer belangrijk. Ik zou graag mijn schouders zetten onder dergelijke initiatieven. Er wordt daaromtrent al goed werk geleverd, maar het kan altijd beter op vlak van duurzaamheid."



3. Mental Health: "En last but not least moeten we de positieve evolutie omtrent het belang van mental health bij atleten blijven voortzetten. We moeten de toegang tot psychologische hulp toegankelijk maken voor iedereen."