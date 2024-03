België vond hem onhandelbaar, in Italië blijkt hij onhoudbaar: Cyril Ngonge over steile sprong naar voetbaltop

"Als mensen op een scooter me hier in mijn auto zien, stoppen ze soms midden op de weg om een foto te maken. (lacht) En dan vormt zich vaak een hele file. Mooi, toch?"

Net zoals het verkeer is dat in het zuiden van Italië vuriger dan elders.

"Maar vergeet niet dat ik in Brussel ben opgegroeid, hé", lacht Ngonge. "Voor mij is een grootstad dus nooit een probleem geweest. Meer nog: ik hou van het sociale contact."

Cyril Ngonge pendelt op het moment van het interview tussen trainingscomplex en thuis. Zulke ritjes zijn in het chaotische Napels net wat intenser dan in vredige steden als Brugge, Groningen en Verona - de vorige domicilies van de aanvaller.

In de achtergrond weerklinkt regelmatig een claxon of een binnensmondse Italiaanse vloek.

"Ik had tegen mijn makelaar eigenlijk gezegd dat ik in de winter niet wou weggaan", begint Ngonge aan het verhaal van de transfer. "Ik wilde mijn periode in Verona op een mooie manier eindigen."

La vita è bella voor Ngonge in Napels. Geef toe dat u deze winter ook misschien even schrok toen u las over zijn transfer naar de Italiaanse kampioen. Liefst 18 miljoen euro telde Napoli neer om de smaakmaker over te nemen van Verona, waar hij in de schaduw uitgroeide tot een revelatie in de Serie A.

Aan de andere kant van de lijn zucht Ngonge: "Ik besef dat ik in het verleden fouten maakte. Ik ben niet iemand die een hele dag binnen de lijntjes kan lopen, maar net dáárom kan ik op het veld soms gekke dingen doen. Scoren met een scorpion kick zoals bij Groningen of een bicicleta (halve omhaal, red.). Creatieve mensen zijn vaak anders dan de rest."

Wegens "slecht gedrag" zette de club Ngonge zelfs in het uitstalraam. Het is een stempel die je als voetballer liever niet opgeplakt krijgt.

Ngonge omarmt de eigenschap van "een beetje gek" te zijn in plaats van alleen de nadelen ervan in te zien, zoals vele anderen.

"In België en Nederland hebben ze moeite om daarmee om te gaan. Ze wilden niet weten wie de echte Cyril Ngonge was, ze probeerden me te veranderen. In Italië begrepen ze wél hoe ze me moeten aanpakken. Ze lieten me mezelf zijn."



Een luide lach volgt: "Weet je wat de voorzitter van Verona zei toen hij me binnenhaalde? 'Ik wil niks weten over je verleden, maar ik weet dat je gek bent. Wel, zo iemand hebben we nodig om ons onderaan weg te halen'."