Verstappen klopt Leclerc in kwalificaties Saudi-Arabië, 11e tijd voor 18-jarige Ferrari-invaller

Max Verstappen zal ook in de tweede race van het seizoen helemaal vooraan beginnen. In de kwalificaties voor de GP van Saudi-Arabië ging hij 3 tienden harder dan de Ferrari van Charles Leclerc. Zijn tijdelijke en 18-jarige ploegmaat Oliver Bearman begint morgen vanaf plaats 11 op het stratencircuit.

Saudi-Arabië ontvangt de Formule 1 voor de 4e keer, maar Max Verstappen had verbazend genoeg nog niet op poleposition gestaan.

Daar bracht hij dit jaar verandering in. De wereldkampioen troefde de nummer 2 af met maar liefst 3 tienden.

Die tweede komt niet uit de eigen stal, wel uit het Ferrari-team. Charles Leclerc reed met zijn Ferrari een fractie harder dan Sergio Pérez (Red Bull) en Fernando Alonso (Aston Martin).

Veel aandacht ging uit naar de tweede Ferrari, met Oliver Bearman achter het stuur. De 18-jarige Brit neemt tijdelijk het zitje over van de zieke Carlos Sainz.

Bearman kreeg één vrije training om te wennen aan de Formule 1-auto. Om in de kwalificaties naar de 11e chrono te snellen.

Daar was de tiener niet helemaal tevreden mee. "Ik had op een stek in de laatste kwalificatiesessie gehoopt, maar ik maakte een foutje", zei Bearman, die weet wat hem morgen te doen staat.

"Ik moet de auto over de finishlijn krijgen. Als ik WK-punten scoor, is dat een mooie bonus, maar ik race vooral voor de ervaring. Meer mag ik nog niet verwachten."