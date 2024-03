Effent F1 Academy het pad voor de eerste vrouw in een F1-race in ruim 30 jaar?

vr 8 maart 2024 16:08

Formule 1 is een van de weinige sporten waar vrouwen tegen mannen kunnen uitkomen, al blijkt dat vandaag op Internationale Vrouwendag nog altijd een utopie. Daar hoopt de F1 Academy verandering in te brengen. In het tweede seizoen van de raceklasse voor vrouwen wordt het pad nog meer geëffend voor een opvolgster van Giovanna Amati.

De Formule 1 omarmt gelijkheid. Toch staan er tussen de lange lijst van ruim 900 rijders uit de F1-geschiedenis amper vijf vrouwennamen. Sinds Giovanna Amati in 1992 stond er geen vrouw meer op de F1-grid. Daar wil de F1 Academy verandering in brengen. De raceklasse werd vorig jaar uit de grond gestampt om jonge vrouwen tussen 16 en 25 jaar een kans te geven om ervaring op te doen. Het moet voor vrouwelijke racers een springplank zijn van het karten naar hogere klasses zoals de Formule 3 of de Formule 2. En misschien zelfs naar de Formule 1? Na een voorzichtige start in 2023 zet de koningsklasse van de autosport alvast haar schouders volledig onder de F1 Academy in 2024. Niet alleen ondersteunt elke F1-renstal één rijdster die in zijn racekleuren mag uitkomen, de raceweekends worden ook georganiseerd als voorprogramma van 7 F1-races. De vrouwen komen zo na hun openingsweekend in Jeddah nog in actie in Miami, Barcelona, Zandvoort, Singapore, Qatar en Abu Dhabi. Als schijnwerper kan het wel tellen.

In 7 weekends wordt een opvolgster gezocht voor Marta Garcia, de eindwinnares van de eerste editie van de F1 Academy. Elk weekend staan er 3 races op het programma en vallen er maximaal 67 punten te verzamelen. De titel is misschien nog gegeerder dan vorig jaar, want de kampioene kan voor het eerst 10 punten sprokkelen voor haar F1-superlicentie. In totaal moet je 40 punten hebben om te kunnen uitkomen op het hoogste niveau. Verrassend genoeg is een rookie de grootste titelkandidaat. De 20-jarige Doriane Pin, die voor Mercedes uitkomt, liet vorig jaar al knappe dingen zien als ploegmate van ex-F1-rijder Daniil Kvijat in het World Endurance Championship (WEC). Er komen ook twee vrouwen met Belgische roots in actie. Ferrari-rijdster Maya Weug heeft een Belgische moeder, maar komt uit onder de Nederlandse vlag. Ze is de eerste vrouwelijke rijdster in de Ferrari-academie. Aurelia Nobels heeft dan weer twee Belgische ouders, maar is geboren in Canada en verdedigt de Braziliaanse kleuren.

"Dit is nog maar het tweede seizoen en het is nu al zo groot"

Met de vernieuwingen in de F1 Academy lijken de deelneemsters een grotere kans te maken om ooit in de Formule 1 hun intrede te maken. "Dit is pas het tweede seizoen van de F1 Academy en het is nu al zo groot", zegt de Nederlandse racer Emely de Heus bij het AD. "Ik denk dat het alleen maar groter wordt." "Er komen nieuwe meiden aan, dus de groep waar talenten uitkomen, wordt alleen maar groter. Misschien zien we binnen een paar jaar wel al een vrouwelijke Formule 1-coureur." Zou De Heus dat zelf kunnen zijn? "Dromen mag altijd", lacht ze.