Dankzij de ellebogen van Kevin Magnussen: hoe Haas en Hülkenberg kostbaar puntje raapten

di 12 maart 2024 08:20

Kevin Magnussen en Nico Hulkenberg net na de start in Saudi-Arabië.

De topteams in de Formule 1 hebben tot nu toe bijna alle punten verzameld na 2 races. Enkel Haas kon ook iets rapen dankzij de 10e plaats van Nico Hülkenberg in Saudi-Arabië. Daar was kunst- en vliegwerk van Kevin Magnussen voor nodig.

Door de crash van Lance Stroll was het snel duidelijk dat er één team in de GP van Saudi-Arabië zijn eerste punt van het seizoen zou sprokkelen. Nico Hülkenberg en Haas waren de gelukkigen en daar had ploegmaat Kevin Magnussen een groot aandeel in. De Deen kreeg tijdstraffen voor zijn gebakkelei met Albon en Tsunoda en kreeg dan maar de opdracht van het team om die rijders op te houden, zodat ploegmaat Hülkenberg een pitstop kon doen én zijn tiende plaats kon veiligstellen. Een opdracht op het lijf geschreven voor Magnussen. Hij benutte elke centimeter van het circuit, maakte zijn Haas (te) breed voor de anderen en gebruikte zijn ellebogen om zijn doel te bereiken.

Het was perfect teamwerk van Kevin. Hij mag die gunst binnenkort terugverwachten. Nico Hülkenberg

"Die straffen waren niet best, maar ik denk dat ik het goedgemaakt heb door iedereen achter me te houden ten voordele van Nico", vertelde Magnussen.

Zijn Duitse ploegmaat was hem dankbaar. "Eén puntje is veel waard tegenwoordig. Het was de perfecte strategie van het team en perfect teamwork van Kevin", zei Hülkenberg. "Hij mag die gunst binnenkort terugverwachten."

De vreugde was groot bij Haas, het was het eerste puntje sinds de GP van Singapore 2023 én het eerste punt onder nieuwe teambaas Ayao Komatsu. "Iedereen moest zijn rol perfect spelen", zei de Japanner. "We maakten de juiste keuzes, Kevin deed het fantastisch en Nico reed foutloos."

