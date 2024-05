Hein Vanhaezebrouck is "misschien toe aan rust": "Mijn periode in Gent heeft meer energie gekost dan nodig is"

Deze namiddag heeft Hein Vanhaezebrouck (60) voor het eerst gesproken over zijn vertrek sinds de officiële aankondiging van zijn afscheid bij KAA Gent als hoofdcoach. “Het is een onderbouwde beslissing geweest, de omstandigheden waren er niet naar dat ik hier wilde voortdoen.”

Afgelopen week raakte bekend dat de wegen van Hein Vanhaezebrouck en KAA Gent zullen scheiden na dit seizoen. Afgelopen middag lichtte hij die beslissing kort toe.

“Het belangrijkste is nu vooral dat er duidelijkheid is voor de club en mijzelf. We zijn samen tot het besluit gekomen dat dit voor beide partijen het beste is.”

“Misschien ben ik wel toe aan rust, maar daar volgt later nog meer info over. Mijn periode hier heeft meer energie gekost dan eigenlijk nodig is. Hier word je namelijk tot meer verplicht dan je eigenlijk zou moeten doen als trainer."

"Ik heb dat altijd wel gedaan met plezier, maar toch vooral uit noodzaak. Als ik die extra zaken er niet zou hebben bij gepakt, zou het niet zijn goed gekomen.”

“Daarbij komt ook dat de omstandigheden niet ideaal waren toen ik hier toekwam voor mijn tweede periode. Zelfs 4 jaar later zijn die nog altijd niet optimaal”, aldus Vanhaezebrouck.

“In januari zijn we dan ook met de voetjes op de grond gezet door het vertrek van bepaalde spelers en toernooien als de Africa Cup en de Asian Cup. Dat heeft ook een impact gehad op mijn beslissing.”