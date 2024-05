Nicky Hayen weet dat er "geen foutenmarge" is: "Doen er alles aan om het zondag uit te stellen"

vr 17 mei 2024 15:29

De mogelijke titelmatch tussen Anderlecht en Club Brugge wordt druk besproken vanuit Brusselse ooghoek, maar hoe leeft het Brugse kamp toe naar de clash? Coach Nicky Hayen: "Wie zegt dat er nu veel druk op ons staat, draait de perceptie om."

Spanning hangt er zeker in Neerpede, maar hangt die ook bij de rivaal in Brugge? "Niet bepaald", antwoordde Nicky Hayen, die meteen de tactiek van Mark van Bommel toepaste. "Ik zal de vraag omdraaien: wie had voor de eerste speeldag tegen Cercle Brugge gedacht dat we in deze fase nog voor de titel zouden kunnen spelen? Heel weinig mensen, denk ik." "We zijn aan iets begonnen waarbij we enkel dingen konden winnen en niet verliezen. Op dat elan willen we voortgaan." "We hebben overtuigende matchen gespeeld, wedstrijden met een enorm goeie mentaliteit en er was ook de factor geluk." "Als je zegt dat er nu veel druk op ons staat, dan draai je de perceptie om. We zijn zeker van Europees voetbal, maar we kunnen zelf bepalen welk ticket het wordt." "We willen zondag de match aanvatten zodat we ook op de slotspeeldag nog voor de titel kunnen spelen."

20 op 24 is heel mooi, maar we wisten dat we de perfecte reeks moesten neerzetten om mee te doen. Dat lukt nog altijd en hopelijk houden we het vol. Onze cijfers zijn goed, maar die moeten perfect zijn om de titel te pakken. Er is geen foutenmarge. Nicky Hayen

Club Brugge maakt nog kans op de titel. Als het misloopt, zou dat toch een ontgoocheling zijn. "Nu loop je vooruit op de feiten", counterde hij. "Zo wil ik niet denken." "Er zal ook spanning zijn bij Anderlecht. Wij willen er alles aan doen om het uit te stellen en te verlengen tot volgend weekend." "20 op 24 is heel mooi, maar we wisten dat we de perfecte reeks moesten neerzetten om mee te doen. Dat lukt nog altijd en hopelijk houden we het vol." Zou Club de titel dan verdienen? "We spelen hele sterke play-offs. Onze cijfers zijn goed, maar die moeten perfect zijn om de titel te pakken. Er is geen foutenmarge."

Kan Club Brugge juichen in Anderlecht?

Gek