Teleurstellende start eist tol: duo ingenieurs van Alpine verlaat na één race de Franse renstal

Allerminst het gehoopte seizoensbegin bij Alpine. Zowel technisch directeur Matt Harman als hoofd van aerodynamica Dirk de Beer hebben de Franse renstal verlaten na teleurstellende resultaten in Bahrein. Zo moet het team van in Pierre Gasly en Esteban Ocon flink herstructureren.

Plekken 17 en 18 waren in de seizoensopener weggelegd voor Alpine.

Het mag duidelijk zijn: de wagen is simpelweg niet klaar voor de nieuwe jaargang. Pierre Gasly en Esteban Ocon kaartten eerder al het gebrek aan kracht en aerodynamica aan in de wagen. De verantwoordelijken nemen nu een stap opzij.

De technisch directeur en hoofd van aerodynamica stappen nu op, wat een hele herstructurering op poten zet binnen het team. Een die al maanden op zich liet wachten, klinkt het.

"Na een periode van teleurstellende resultaten in de Formule 1 is het team van de 4e plek vorig jaar naar de 6e wegzakte in het constructeurskampioenschap. We misten te veel doelen om onze ambitie - een topteam worden - waar te maken", duidt het team het vertrek.